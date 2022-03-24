Bazı Apple kullanıcıları muzdarip: macOS Monterey 12.3'te ilginç sorun!

MacOS 12.3 güncellemesinin ardından bazı Apple kullanıcıları ilginç bir sorun ile karşı karşıya kaldıklarını iddia etti. Kullanıcıların şikayetlerine göre yeni yazılım sonrası oyun kolu (kontrol cihazı) sorunu ortaya çıktı.

MACOS 13.5'TE OYUN KOLU SORUNU

Apple'ın forumları ve Reddit'te görülen şikayetlerde, bazı Xbox, PlayStation ve diğer üçüncü taraf kontrol cihazlarının Bluetooth üzerinden çalışmadığı belirtildi. Ancak bazı insanlar kontrol cihazlarının beklendiği gibi çalıştığını söylediği için tüm kullanıcılar sorundan etkilenmiş gibi görünmüyor.

Sorun yaşayan kullanıcılar, kontrol cihazlarını Bluetooth menüsünden kaldırmayı ve yeniden bağlamayı deneseler de sorun çözülmüş değil. Apple'ın bu konuyu açıklığa kavuşturması bekleniyor.

