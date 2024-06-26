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Bazı il başkanları değişti, ana kademede neler olacak? Cübbeli Ahmet seçimin faturasını kesti: Derhal istifa etsin!

26.06.2024 06:57
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31 Mart seçimlerinde tarihinde ilk kez ikinci parti durumuna düşen AK Parti'de mağlubiyetin ardından değişimin geleceği konuşuluyordu fakat değişim gerçekleşmedi. AK Parti'de dün 7 il başkanı görevlerinden alındı yerlerine yeni isimler atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana kadrosu ise devam ediyor. Cübbeli Ahmet, faturayı kesti!

Bazı il başkanları değişti, ana kademede neler olacak? Cübbeli Ahmet seçimin faturasını kesti: Derhal istifa etsin!

Cumhuriyet Halk Partisi hem İstanbul'da hem de Ankara'da birçok belediyeyi AK Parti'nin elinden aldı. Şanlıurfa, Yozgat, Afyonkarahisar, Bursa gibi şehirler de AK Parti'nin kaybolduğu iller arasındaydı. İl başkanlarının değişmesin ardından Cübbeli Ahmet'e AK Parti'deki değişim soruldu.

FATURAYI EFKAN ALA'YA KESTİ!

EKOL TV'deki programında AK Parti'deki değişim sürecini yorumlarken AK Parti genel başkanvekili Efkan Ala'ya sert sözlerle yüklendi. Cübbeli Ahmet, 'Bu adayları kim belirledi? Efkan Ala belirledi. Mağlubiyetin sorumlusu da odur. Efkan Ala derhan hızlıca istifa etmelidir.' dedi.

ES

'YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI KALDIRILMALI'

Yurt dışına çıkış harçlarına gelecek uçuk zamla ilgili de konuşan Cübbeli Ahmet, gelen soru üzerine yurt dışını harcının kaldırılması gerektiğini belirtti.

31 Mart'ın faturası kesildi! AK Parti'de 7 ilde değişim 31 Mart'ın faturası kesildi! AK Parti'de 7 ilde değişim

Express

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Efkan Ala ak parti cübbeli ahmet
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