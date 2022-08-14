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Bebeğini başkasına emzirtme nedeni tepkilere yol açtı, Emzirme döneminde alkol kullanımı nasıl olmalıdır?

14.08.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların hamilelik sürecinde ve emzirme döneminde hem kendi hem de bebeklerin sağlığına ekstra dikkat etmeleri gerekiyor. Bu süreçlerde alkol ve sigara kullanımı her iki bireyin de sağlığını tehlikeye atabiliyor. Tiktok’ta paylaşım yapan bir kadın alkol alırken bebeğinin etkilenmemesi için bebeğini arkadaşının emzirdiğini paylaştı.

Bebeğini başkasına emzirtme nedeni tepkilere yol açtı, Emzirme döneminde alkol kullanımı nasıl olmalıdır?

Uzmanlar bebeklerin sağlıkları için annelerin alkol ve sigara kullanmamaları gerektiğini belirtiyorlar. Emzirme döneminde içilen fazla alkol bebeğin gelişimini kötü yönde etkileyebiliyor. Tiktok üzerinden bebeğini arkadaşının emzirdiğini paylaşan Grace birçok etkileşim aldı. Bu yöntemin mantıklı olduğunu düşünenler olduğu gibi bebeğini başkasının emzirmesine izin vermesine tepki verenler de çoktu.

KENDİ BEBEĞİNİ DE EMZİRİYOR

Grace, “Arkadaşımın yedi aylık bir bebeği var. Bebeği hafta sonu için eyalet dışında. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve aynı zamanda onu rahatlatması için ona hemşirelik yapmasına izin verdim. Bebeğimi emzireceğine güveniyorum çünkü kendi
bebeğini emziriyor."dedi.

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KULLANICILARDAN BİRÇOK YORUM GELDİ

Bir kullanıcı "Yeğenimin formülü bitince kız kardeşim onu alana kadar onu emzirirdim. Oğlumdan 13 gün daha küçüktü." Dedi. Bir diğeri ise "Hayır bebeğim içeceklerden daha önemli" diyerek bu yönteme karşı çıktı.

EMZİRME DÖNEMİNDE ALKOL KULLANIMI

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Emzirilen bebeklere alkol geçişi çok düşük düzeydedir ve nadiren alınan alkol bebeğinize zarar vermez. Ama emzirirken içkiyi en aza indirmek en doğru olanıdır. Alkol kullandıysanız emzirmek için en az 2-3 saat beklemeniz gerekmektedir.

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alkol tiktok bebek anne emzirme
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