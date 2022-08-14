Bebeğini başkasına emzirtme nedeni tepkilere yol açtı, Emzirme döneminde alkol kullanımı nasıl olmalıdır?

Uzmanlar bebeklerin sağlıkları için annelerin alkol ve sigara kullanmamaları gerektiğini belirtiyorlar. Emzirme döneminde içilen fazla alkol bebeğin gelişimini kötü yönde etkileyebiliyor. Tiktok üzerinden bebeğini arkadaşının emzirdiğini paylaşan Grace birçok etkileşim aldı. Bu yöntemin mantıklı olduğunu düşünenler olduğu gibi bebeğini başkasının emzirmesine izin vermesine tepki verenler de çoktu.

KENDİ BEBEĞİNİ DE EMZİRİYOR

Grace, “Arkadaşımın yedi aylık bir bebeği var. Bebeği hafta sonu için eyalet dışında. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve aynı zamanda onu rahatlatması için ona hemşirelik yapmasına izin verdim. Bebeğimi emzireceğine güveniyorum çünkü kendi

bebeğini emziriyor."dedi.

KULLANICILARDAN BİRÇOK YORUM GELDİ

Bir kullanıcı "Yeğenimin formülü bitince kız kardeşim onu alana kadar onu emzirirdim. Oğlumdan 13 gün daha küçüktü." Dedi. Bir diğeri ise "Hayır bebeğim içeceklerden daha önemli" diyerek bu yönteme karşı çıktı.

EMZİRME DÖNEMİNDE ALKOL KULLANIMI

Emzirilen bebeklere alkol geçişi çok düşük düzeydedir ve nadiren alınan alkol bebeğinize zarar vermez. Ama emzirirken içkiyi en aza indirmek en doğru olanıdır. Alkol kullandıysanız emzirmek için en az 2-3 saat beklemeniz gerekmektedir.



