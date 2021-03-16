Bebeğini çöp kutusuna atan anne 23 yıl sonra tutuklandı

Yetkililer olay yerinde bulunan DNA'nın, bir soyağacı sitesinde bilgileri yer alan Christine Marie Warren'la eşleştiğini tespit etti. Sorgu sırasında olayı itiraf eden Warren tutuklandı.

New York Post'un aktardığına göre söz konusu bebek, 20 Kasım 1997'de bulunmuş, adli tıp uzmanları bebeğin iki gün önce doğduğunu belirtip ölümünün bir cinayet olduğuna karar vermişti.

Polis ekipleri, çöp kutusunun hemen yanındaki benzin istasyonunun güvenlik kamerasında bebeğin annesi olduğunu düşündüğü bir kişiyi tespit etmiş ancak kadının kimliği belirlenememişti.

Olay yerinde bulunan DNA izleri Washington Eyaleti Suç Laboratuvarı sistemine girilse de hiç kimseyle eşleşmemişti.

OLAY YENİDEN ELE ALINDI

Yetkililer 2018'de olayı, daha önce de bazı cinayetleri aydınlatan ünlü genetik soybilim uzmanı Barbara Rae-Venter'la tekrar incelemeye karar verdi.

Rae-Venter, bu tarihten itibaren söz konusu DNA'yla muhtemel eşleşmeleri belirlemeye başlarken Mart 2020'de Warren'ı tespit etti. Zira Warren, kaydolduğu soyağacı sitesinde verilerini gizlememişti.