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Bebeğini poşete koyup camdan atmıştı! Esenyurt'taki anne vahşetinde kan donduran ifadeler: Camdan bıraktığımda öleceğini biliyordum

10.11.2023 22:09 | Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir anne vahşetinde yeni gelişme yaşandı. Yeni doğan bebeğini poşet içerisinde camdan sokağa atan anne ile anneanne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğini öldüren anne S.Ö.'nün ifadesinde, "Bebeği camdan bıraktığımda öleceğini biliyordum. Ancak kasten öldürmedim” dediği öğrenildi.

Bebeğini poşete koyup camdan atmıştı! Esenyurt'taki anne vahşetinde kan donduran ifadeler: Camdan bıraktığımda öleceğini biliyordum

Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, S. Ö. isimli kadın yeni doğurduğu bebeğini market poşeti içerisinde sokağa atmıştı. O esnada çocuğunu okula götüren bir adam sokaktan geçerken kıpırtı görmesi üzerine poşeti açmış, yeni doğan bebekle karşılaşmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlatmış, sağlık ekipleri de bebeği hastaneye götürmüştü.

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Hastanede tedavi altına alınan bebek hayatını kaybederken olaya ilişkin bebeğin annesi S. Ö. ile anneannesi N.G. gözaltına alınmıştı.

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"CAMDAN BIRAKTIĞIMDA ÖLECEĞİNİ BİLİYORDUM"

Şüpheli anne kız emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. S.Ö. burada verdiği ifadede bebeği doğduktan sonra çıplak vaziyette poşete sarıp camdan aşağı attığını söyleyerek, "Bunu yaptığım esnada annem uyuyordu. Doğum yaparken kanama oldu. Annemin polislerin kanlı eşyalar hakkında sorusuna neden elinin kesildiği yönünde beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Bebeği camdan bıraktığımda öleceğini biliyordum. Ancak kasten öldürmedim” dedi.
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TUTUKLANDILAR

Şüpheli anne ve anneanne sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt bebek
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