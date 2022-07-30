Bebeğiniz için kullanım kolaylığı sağlayacak çift yönlü bebek arabası tavsiyeleri

Sıklıkla tercih edilen bebek arabaları, genelde uygun ve konforlu modeller oluyor. Kullanım kolaylığı, taşıma kapasitesi, çift yönlü oluşu ve dayanıklı yapıları ile öne çıkan bebek arabası arıyorsanız doğru yerdesiniz. Çift yönlü bebek arabası tavsiyelerimizde en çok ebeveynlerin rahatlığına dikkat ettik. İşte, karşınızda ebevenylerin bir numaralı tercihi olan çift yönlü bebek arabaları...

1. Şık görünüm sevenlere: Mima Zigi Çift Yönlü Bebek Arabası

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Son derece şık ve modern bir tasarıma sahip olan Mima Zigi Çift Yönlü Bebek Arabası, kalitesiyle epey tercih edilen markalar arasında bulunuyor. Geniş bir havalandırma seçeneği sunan ürün, özellikle yaz aylarında bebeğinizin rahat etmesini sağlıyor. Bebek arabasının tek elle açılabilmesi ve kolayca çıkarılıp temizlenebilmesi kullanım kolaylığı sağlıyor. Bunun yanı sıra ürünün beş emniyet kemerinin oluşu, güvenli kullanım vadediyor. 17 kg'a kadar bebekleri taşıyabilen bebek arabası, kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ürünü detaylı şekilde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

2. Gri rengini tercih edenlere: Kraft Lima Travel Sistem Bebek Arabası KRA-BTB08X1

Çift yönlü bebek arabası modelleri arasında en iyi bebek arabası olarak Kraft Lima Travel Sistem Bebek Arabası KRA-BTB08X1 yer alıyor. Travel sisteme sahip olan ürün; konforlu, emniyetli ve oldukça şık bir tasarıma sahip. Güneş'in zararlı ışınlarından korunmak amacıyla UV korumalı örtüsü ile kullanıcıya ulaşır. Ayrıca ürünün yanında verilen koltuk ise maksimum fayda sağlar. Diğer bebek arabalarından daha hafif olan model, kaliteli ve dayanıklı yapısı ile öne çıkar. Kullanıcılar tarafından tam not alan Kraft Time X Çift Yönlü Bebek Arabası'na şans vermenizi öneririz.

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3. Kaliteli ve şık: Quinny Zapp Flex Plus Bebek Arabası

Doğumdan itibaren 3.5 yaşa kadar kullanılabilen Quinny Zapp Flex Plus Bebek Arabası, 3D katlama teknolojisine sahip. "Çift yönlü bebek arabası nasıl katlanır?" diye merak edenler, ürünün otomatik kapanma kilidi sayesinde kolayca bebek arabasını katlayabilir. Model ön tarafa dönükken üç, arka tarafa dönük hâliyle iki taraflı yatış pozisyonu olanağı verir. Özel ve yüksek tekerleri sayesinde dönüşlerde ve güce dayalı yollarda sizi asla yolda bırakmaz. Uzayabilen tentesi sayesinde bebeğinizi güneş ışınlarından korur. Geniş bir alt sepeti olan ürün, sekiz kg ağırlığında olup 15 kg taşıma kapasiteli.

4. Hem kullanışlı hem sağlam: Maxi-Cosi Gia Bebek Arabası

Listemizin bir diğer ismi, Maxi-Cosi Gia Bebek Arabası. Doğumdan itibaren dört yaşa kadar kullanılabilen bebek arabası, tam tamına 22 kg taşıma kapasitesine sahip. Tek elle rahatlıkla kapatılan ürün, ebeveynlere kullanım kolaylığı sağlar. Süspansiyonu sayesinde çukurlar veya sürerken görmediğiniz engellere karşı bebeği sarsmayan şekilde üretilir. Ürünün büyük hacmi ve yanında verilen ultra lüks yastıklar, bebeğinizin konforlu hissetmesine yardımcı olur. Kolay fren ve kilit sistemi ile güvenli kullanım sağlar. Nefes alabilen kumaş ile üretilen bebek arabasının alt sepetinin biraz küçük olduğunu belirtelim.

5. En iyisini arayanlara: Pierre Cardin Karma Plus Travel Sistem Bebek Arabası

Bebek arabası listesi yaparken Pierre Cardin markasına yer vermesek olmaz. Bebek arabaları kategorisinde öne çıkan Pierre Cardin Karma Plus Travel Sistem Bebek Arabası, çok hafif olmasına rağmen 25 kg'lık taşıma kapasitesi ile sıkça tercih ediliyor. Uçaklarda el bagajı şeklinde kullanılabilen ürün, katlandığı zaman epey az yer kaplıyor. Geniş alt sepet, dolgulu iç kısım, ayarlanabilir ayak sistemi ve güvenilir hızlı kilit sistemi ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca çıkarılabilir ön barları sayesinde ürünü kirlendiğinde kolaylık temizleyebilirsiniz. Alüminyum iskelet ile üretilen dayanıklı bebek arabasının beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacağına eminiz.

6. Kaliteden ödün vermeyenlere: Chicco Ohlala 2 Ultra Hafif Bebek Arabası

Listemizin en hafif çift yönlü bebek arabası olan Chicco Ohlala 2 Ultra Hafif Bebek Arabası'nın ağırlığı, sadece 3.5 kg. Katlandığı zaman çok küçük bir yer kaplayan ürün, ağırlığı ve katlandıktan sonraki hacmi ile sıklıklıkla tercih edilen ürünlerden biri olur. Katlanabilir itme kolu özelliği sayesinde ürünü hem kapatırken hem açarken zorluk yaşamazsınız. Bebek arabasının geniş ve fermuarlı olan tentesi; bebeğinizi güneşin zararlı ışınlarından, rüzgârdan ve yağmurdan korur. Özel sırt ayarı, bebeğinizin rahat etmesini sağlar. 15 kg taşıma kapasitesi olan ürün, uygun fiyatı ile kullanıcıların beğenisini kazanır.

7. Siyah rengini sevenlere: Kanz K-Go Travel Sistem Bebek Arabası

"Maksimum konforlu bir bebek arabası arıyorum." diyenler buraya! Kanz K-Go Travel Sistem Bebek Arabası, bebeklerin konforunu önemseyerek birçok yenilik ile tasarlanır. Ürünün çift yönlü kullanılması, sırt ayarının kademeli olması ve özel deriden olan itme sapları; kullanım kolaylığı sağlar. Bebek arabasını süren kişiye göre ayarlanabilen kol ayarı ile ürün, ebeveynlerin de rahat etmesine yardımcı olur. Modelin ön tekerlek maşalarının metal olması ve yüksek fren teknolojisi, sürüşün eksilerini minimuma indirir. 25 kg taşıma kapasitesi bulunan bebek arabasını detaylı şekilde incelemeye ne dersiniz?

8. Modern tasarımdan hoşlananlara: Inglesina MED-8029448070217 Bebek Arabası

Inglesine MED-8029448070217 Bebek Arabası'nın fiyatı, rakiplerine göre daha pahalı olsa da yüksek mühendislik harikası olan bu ürün fiyatını fazlasıyla hak ediyor. Çift yönlü kullanılan, bebek penceresi ve ayak örtüsünün bulunan ürün; kalitesi ile beğenileri kazanıyor. Üç kademeli sırt ayarıyla bebeğinizin konforuna konfor katıyor. Özel tasarım tekerlekleri sayesinde yağ gibi kayan sürüşü ve tek elle kapanıp açılması ile ebeveynlerin bir numaralı bebek arabası haline geliyor. Şık tasarımı ve modern yapısı ile göz dolduran bebek arabası, dayanıklı oluşuyla uzun ömürlü kullanım vadediyor.

9. Fiyat performans ürünü arayanlara: Baby2go 2024 Safe Çift Yönlü Bebek Arabası

Fiyat performans ürünü olarak akla gelen Baby2go 2024 Safe Çift Yönlü Bebek Arabası, dayanıklılığı ile göze çarpar. Tam olarak kapanan tentesi ile ürün; bebeğinizi güneşin zararlı ışınlarından, yağmurdan ve rüzgârdan tamamen korur. Ayrıca bebek arabasının az yer kaplaması, ebeveynlere kolaylık sağlar. 18 kg'a kadar taşıma kapasitesi olan ürünün, ana kucağı seçeneği de bulunur. Travel araba sistemli bebek arabası, alüminyum kasadan oluşur. Bu sayede dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım vadeder. Beş noktalı emniyet kemer teknolojisine sahip ürünün, süspansiyonları olmadığını belirtmemizde fayda var.

10. Kahve tonlarını sevenlere: 4 Baby Comfort Gold Travel Sistem Bebek Arabası

4 Baby Comfort Gold Travel Sistem Bebek Arabası, ebeveynlerin en yakın dostlarından biri olmaya aday! Satın alındığında hediyesi ile gelen ürün, modern ve şık bir tasarıma sahip. Ebeveynlerin boyuna, bebeğin ise sırtına göre ayarlanabilir yapısıyla ürün, pratik kullanım sağlar. Süspansiyonları sayesinde büyük çukurlar veya engellerde bile bebeğinizin rahatı bozulmaz. Beş noktalı emniyet kemeri olan ürün, bebeğinizin güvenliğini sağlar. Kaliteli alüminyum iskelet ile üretilmesi, bebek arabasının sağlam olduğunu kanıtlar. 15 kg taşıma kapasitesi bulunan model, uygun fiyatı ile dikkat çeker.

11. İki ürün bir arada: Norfolk Baby Voyage Comfort Air Luxury Çift Yönlü Bebek Arabası

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Fiyat performans ürünlerinden bir diğeri, Norfolk Baby Voyage Comfort Air Luxury Çift Yönlü Bebek Arabası. Sportif bir havası olan bebek arabası, sağlam alüminyum gövdesi ile uzun ömürlü kullanım vadeder. Kaliteli tentesi ile bebeğinizi güneş, rüzgâr ve yağmurdan korur. Hafif bir yapısı ve çift yön desteğiyle kolay sürüş imkânı verir. Pratik şekilde çıkarılabilen ön barları, tekerleri ve kolay katlama özelliği ile ürün; zahmetsiz şekilde temizlenebilir. Beş noktalı emniyet kemeri ve ayarlanan sırt desteği ile bebeğinizi hem korur hem ona konfor sağlar. Yedi kg ağırlığında olan bebek arabasının taşıma kapasitesinin 25 kg olduğunu söylemeden geçmeyelim.

12. Geniş alt sepeti isteyenlere: Joell 1712 Truva Travel Sistem Bebek Arabası

Süspansiyonları oldukça gelişen Joell 1712 Truva Travel Sistem Bebek Arabası, çift yönlü kullanım özelliği ile ön plana çıkıyor. Alüminyum ve metal paslanmaz gövdesi olan ürün; dayanıklı yapısı ile uzun yıllar boyunca yol arkadaşınız olabilir. Ürünün bebek arabasını süren kişinin boyuna göre ayarlanabilir yapısı ve su geçirmez tentesi, kullanım kolaylığı sağlar. Alt sepetinin büyük olması, hem ebeveynlerin hem bebeklerin pek çok eşyasını muhafaza etmeye yarar. Ana kucağı özelliği bulunan ürün, 15 kg'a kadar olan bebekleri rahatlıkla taşır.

13. Pastel tonlardan hoşlananlara: Doona Oto Koltuğu & Bebek Arabası

Son zamanlarda adından söz ettiren Doona Oto Koltuğu & Bebek Arabası, otomobil koltuğu ile teslim ediliyor. Ürün, otomobil dışındaki kullanım alanlar için kolayca taşınabilecek şekilde üretiliyor. Çift yönlü bebek arabası; beş noktalı emniyet kemeri, dayanıklı iskeleti, üçlü ayarlanan sırt desteği ve özel deri detayları ile fiyatını tamamen hak ediyor. Bebeğimiz için rahat oturma alanı veren ürün, özel kumaşı sayesinde havalandırma sağlıyor. Bebek arabasının tentesi; bebeğinizi güneş ışınları, yağmur veya rüzgâr gibi hava etmenlerinden koruyor. 360 derece dönebilen ürün, kalitesi ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

14. Dayanıklı ve kullanışlı: Prego Range Travel Sistem Bebek Arabası

Listemizin diğer bir çift yönlü bebek arabası, otomobil koltuğu ile gönderilen Prego Range Travel Sistem Bebek Arabası. Ürün, doğumdan 36 aya kadar kullanım sağlıyor. Açılır tente, kademeli sırt ayarı, kolay kapatma seçeneği, çıkabilen ön bar, iyi amortisör sistemi, geniş alt sepet, hızlı fren sistemi, 360 dönüş desteği ile kullanıcıların her ihtiyacını karşılıyor. Üç noktalı emniyet kemeri, sağlam iskelet gövdesi ve iyi derecede olan tekerlekleri ile bebek arabası; tam bir fiyat performans ürünü olmaya hak kazanıyor. 20 kg'a kadar taşıma kapasitesi olan ürünü detaylı şekilde incelemeye ne dersiniz?

15. Baston model düşünenlere: Tommybaby Caprice Tam Yatar Baston Bebek Arabası

Listemizin son ürünü, çift yönlü baston bebek arabası tavsiyelerinde öne çıkan Tommybaby Caprice Tam Yatar Baston Bebek Arabası. Ultra hafif özel kasa yapısı olan ürünün puseti, hem çok hafif hem fonksiyonel olması ile öne çıkıyor. Beş noktalı emniyet kemeri, çift yönlü oluşu ve tam yatar özellikleriyle ürün; maksimum güvenlik sağlıyor. Ayrıca modelin emniyet kemeri, bebeğinizin kilosu ve boyuna göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. Katlama ve teker kilidi manuel olan bebek arabasının kuvvetli gövdesi olduğu için 25-30 kg civarı taşıma kapasitesi bulunuyor.