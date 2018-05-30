Bebeğinizi nasıl uyutursunuz?

Bebeğinizin yeni uyku koşullarına ve döngüsüne adapte olabilmesi için, ilk üç ay hayati bir

önem taşır. Onları anlayamıyor olabilirsiniz, hatta zaman zaman çözümleyemediğiniz

ağlamaları için sinirlenebilirsiniz. Ancak onlara zaman vermelisiniz; anne karnında, karanlıkta,

amniyon içinde yüzerken, annenin kalp ritmi ve sesine alışarak dokuz ay boyunca yaşarlar. Bu

yeni doğdukları dünya ise, gerek sıcaklık gerek oksijen seviyesi, ses yoğunluğu ve şiddeti,

beslenme döngüsü ve birçok farklı yaşam koşulu açısından, tamamıyla farklı bir ortamdır.

Bazı bebekler, yeni düzene kolaylıkla adapte olurken; bazıları, bu konuda zorluk çekebilir.

Ebeveyn olarak, öncelikle sahip olmanız gereken özellik: sabırdır. Bebeğinizin uyku düzenine adapte olma süreci Pek çok bebek, gündüz ve geceyi birbirine karıştırır. Buna karşın gündüz-gece farkı,

bebeğinize öğretebileceğiniz bir bilgi. Sabah belli bir saatte bebeğinizi uyandırın ve bunu

rutine oturtarak her gün aynı saatte yapın. Gece de aynı şekilde, her gün belli bir saatte

yatırın. Hemen uykuya dalmayabilir, ancak siz yine de onu yatağına yatırın, ışıkları kapatın,

kısık sesle bir şarkı söyleyin veya masal okuyun. Geceleri, bebeğinizi uyarıcı ses ve ışıklardan

uzak tutun. Gece besleyeceğiniz zaman, bütün ışıkları açmayın, kısık ve yumuşak bir ışık

kullanın. En önemlisi de bebeğinizi kucağınızda uyumaya alıştırmayın. Anne kokusu, sıcaklığı

ve ilgisi tabii ki çocuğunuzun çok daha kolay bir şekilde uyumasını sağlayacaktır. Ancak bu

duruma alışırsa, bir süre sonra kucaktan başka bir yerde uyuyamaz.

Uykudan önce hazırlıkları Bebeğinizi uyutmadan önce ne çok fazla ne de çok az, kararınca besleyin. Çok fazla besin,

rahatsız olmasına ve karnının şişmesine neden olur; çok az besin ise, gece acıkarak

uyanmasına. Bebeğinizi yatırmadan önce, yeni bir bez taktığınızdan emin olun. Temiz pijamalar giydirin.

Bebeğinize anne rahmini hatırlatacağı için, onu çok sıkı olmayacak şekilde

kundaklayabilirsiniz. Uykudan önce ılık bir banyo, yetişkinler için olduğu kadar, bebekler için de rahatlatıcıdır.

Zaten bebeğiniz anne rahminde, ideal bir sıcaklıktaki sıvının içinde yaşamaya alışmıştır.

Banyo yaptırıldığında, otomatik olarak anne karnındaki dönemini hatırlayacak ve çok daha

çabuk rahatlayacaktır. Bebeğinizi beşiğine yatırdıktan sonra, yumuşak ve sakin bir masaj yapmayı deneyebilirsiniz.

On-on beş dakikalık rahatlatıcı bir masaj, bebeğinizin sakinleşmesini ve çok daha kolay bir

şekilde uykuya dalmasını sağlayacaktır. Bebek yağıyla, yavaşça ve kibarca kollarına,

bacaklarına, ellerine, ayaklarına, sırtına ve karnına masaj yapın. Son olarak da çok daha az bir

basınçla, alnına masaj yapabilirsiniz.

Bebeğinizi uyutmak için ses kullanabilirsiniz Bebekler, anne rahminde çok daha farklı sesler duymaya alışıklardır. Bu sesler, dış dünyada

duyduklarımıza benzemez; annenin kalp ritmi ve dolaşım sistemi gibi, sizin dışarıdan

duymadığınız birçok beden içi seslerdir. Bunların pek çoğu düzenli ve devamlı seslerdir. Bu

nedenle bebeğinizin, yeni ortamına alışması ve kolay uyuyabilmesi için benzer, basık ve

düzenli sesler kullanabilirsiniz. Örneğin; kısık radyo frekans sesleri veya rüzgâr sesi gibi ‘beyaz

gürültü (white noise sound)’ olarak bilinen sesler. Bu sesleri internetten bile bularak, açıp

bebeğinizin sekiz-on saat boyunca, uyku sırasında dinlemesini sağlayabilirsiniz. Bebekler için

özel üretilmiş, beyaz gürültü sesi cihazları da bulunmakta. Bebeğinizin, uzaktan gelen

elektrikli süpürge sesine bile, olumlu tepkiler vereceğiniz görebilirsiniz. Bu sesleri geceleri

düzenli olarak kullanırsanız, bebeğiniz belli bir süre sonra, bu seslerin rahatlayıp uykuya

dalması için bir işaret olduğunu anlayacaktır.

Sallanma yöntemi Bebekler, rahimdeyken annenin hareketleriyle, düzenli olarak sallanmaya alışıktır. Ağlayan

bebeğinizi sakinleştirerek uykuya dalmasını sağlamak için, ona bu ortamı hatırlatabilirsiniz.

Bebeğinizi kucağınıza alarak kibarca ona sarılın ve düzenli hareketlerle sağa sola sallanmayı

deneyin. Belli bir tempoda, bir süre bu hareketi tekrarlarsanız; bebeğiniz rahatlayacaktır.

Unutmayın, bebeğiniz sizin enerjinizi kolaylıkla hisseder. Eğer siz rahat ve huzurluysanız,

onun da sakinleşmesi kolay olacaktır. Bu dansı tekrarlarken, mırıltılı sesler çıkararak

rahatlamasını destekleyebilirsiniz. Kırk beş derecelik açı yöntemi Bebeğiniz ağlıyor ve ne sarılmak ne de sallamak işe yarıyor. Bebeğinizi, iki kolunu göğsünde

birleştirecek şekilde, bir elinizle destekleyerek kaldırın. Diğer elinizle de bebeğinizi

poposundan tutun. Bebeğinizi yere kırk beş derecelik açıyla duracak şekilde havada tutun ve

poposundan tuttuğunuz elinizle, kibarca yukarı aşağı hareket ettirin. Bazen de poposundan

tuttuğunuz elinizle birlikte, sağdan sola veya soldan sağa doğru dairesel hareketler

yaptırabilirsiniz. Bebeğinizin hem konum ve hareket değişikliği hem de kollarının anne

karnındakini hatırlatacak şekilde sarılmasıyla, hızla sakinleştiğini göreceksiniz.