Bebeğinizi nasıl uyutursunuz?

Bebeğinizin yeni uyku koşullarına ve döngüsüne adapte olabilmesi için, ilk üç ay hayati bir
önem taşır. Onları anlayamıyor olabilirsiniz, hatta zaman zaman çözümleyemediğiniz
ağlamaları için sinirlenebilirsiniz. Ancak onlara zaman vermelisiniz; anne karnında, karanlıkta,
amniyon içinde yüzerken, annenin kalp ritmi ve sesine alışarak dokuz ay boyunca yaşarlar. Bu
yeni doğdukları dünya ise, gerek sıcaklık gerek oksijen seviyesi, ses yoğunluğu ve şiddeti,
beslenme döngüsü ve birçok farklı yaşam koşulu açısından, tamamıyla farklı bir ortamdır.
Bazı bebekler, yeni düzene kolaylıkla adapte olurken; bazıları, bu konuda zorluk çekebilir.
Ebeveyn olarak, öncelikle sahip olmanız gereken özellik: sabırdır.
Bebeğinizin uyku düzenine adapte olma süreci
Pek çok bebek, gündüz ve geceyi birbirine karıştırır. Buna karşın gündüz-gece farkı,
bebeğinize öğretebileceğiniz bir bilgi. Sabah belli bir saatte bebeğinizi uyandırın ve bunu
rutine oturtarak her gün aynı saatte yapın. Gece de aynı şekilde, her gün belli bir saatte
yatırın. Hemen uykuya dalmayabilir, ancak siz yine de onu yatağına yatırın, ışıkları kapatın,
kısık sesle bir şarkı söyleyin veya masal okuyun. Geceleri, bebeğinizi uyarıcı ses ve ışıklardan
uzak tutun. Gece besleyeceğiniz zaman, bütün ışıkları açmayın, kısık ve yumuşak bir ışık
kullanın. En önemlisi de bebeğinizi kucağınızda uyumaya alıştırmayın. Anne kokusu, sıcaklığı
ve ilgisi tabii ki çocuğunuzun çok daha kolay bir şekilde uyumasını sağlayacaktır. Ancak bu
duruma alışırsa, bir süre sonra kucaktan başka bir yerde uyuyamaz.
Uykudan önce hazırlıkları
Bebeğinizi uyutmadan önce ne çok fazla ne de çok az, kararınca besleyin. Çok fazla besin,
rahatsız olmasına ve karnının şişmesine neden olur; çok az besin ise, gece acıkarak
uyanmasına.
Bebeğinizi yatırmadan önce, yeni bir bez taktığınızdan emin olun. Temiz pijamalar giydirin.
Bebeğinize anne rahmini hatırlatacağı için, onu çok sıkı olmayacak şekilde
kundaklayabilirsiniz.
Uykudan önce ılık bir banyo, yetişkinler için olduğu kadar, bebekler için de rahatlatıcıdır.
Zaten bebeğiniz anne rahminde, ideal bir sıcaklıktaki sıvının içinde yaşamaya alışmıştır.
Banyo yaptırıldığında, otomatik olarak anne karnındaki dönemini hatırlayacak ve çok daha
çabuk rahatlayacaktır.
Bebeğinizi beşiğine yatırdıktan sonra, yumuşak ve sakin bir masaj yapmayı deneyebilirsiniz.
On-on beş dakikalık rahatlatıcı bir masaj, bebeğinizin sakinleşmesini ve çok daha kolay bir
şekilde uykuya dalmasını sağlayacaktır. Bebek yağıyla, yavaşça ve kibarca kollarına,
bacaklarına, ellerine, ayaklarına, sırtına ve karnına masaj yapın. Son olarak da çok daha az bir
basınçla, alnına masaj yapabilirsiniz.
Bebeğinizi uyutmak için ses kullanabilirsiniz
Bebekler, anne rahminde çok daha farklı sesler duymaya alışıklardır. Bu sesler, dış dünyada
duyduklarımıza benzemez; annenin kalp ritmi ve dolaşım sistemi gibi, sizin dışarıdan
duymadığınız birçok beden içi seslerdir. Bunların pek çoğu düzenli ve devamlı seslerdir. Bu
nedenle bebeğinizin, yeni ortamına alışması ve kolay uyuyabilmesi için benzer, basık ve
düzenli sesler kullanabilirsiniz. Örneğin; kısık radyo frekans sesleri veya rüzgâr sesi gibi ‘beyaz
gürültü (white noise sound)’ olarak bilinen sesler. Bu sesleri internetten bile bularak, açıp
bebeğinizin sekiz-on saat boyunca, uyku sırasında dinlemesini sağlayabilirsiniz. Bebekler için
özel üretilmiş, beyaz gürültü sesi cihazları da bulunmakta. Bebeğinizin, uzaktan gelen
elektrikli süpürge sesine bile, olumlu tepkiler vereceğiniz görebilirsiniz. Bu sesleri geceleri
düzenli olarak kullanırsanız, bebeğiniz belli bir süre sonra, bu seslerin rahatlayıp uykuya
dalması için bir işaret olduğunu anlayacaktır.
Sallanma yöntemi
Bebekler, rahimdeyken annenin hareketleriyle, düzenli olarak sallanmaya alışıktır. Ağlayan
bebeğinizi sakinleştirerek uykuya dalmasını sağlamak için, ona bu ortamı hatırlatabilirsiniz.
Bebeğinizi kucağınıza alarak kibarca ona sarılın ve düzenli hareketlerle sağa sola sallanmayı
deneyin. Belli bir tempoda, bir süre bu hareketi tekrarlarsanız; bebeğiniz rahatlayacaktır.
Unutmayın, bebeğiniz sizin enerjinizi kolaylıkla hisseder. Eğer siz rahat ve huzurluysanız,
onun da sakinleşmesi kolay olacaktır. Bu dansı tekrarlarken, mırıltılı sesler çıkararak
rahatlamasını destekleyebilirsiniz.
Kırk beş derecelik açı yöntemi
Bebeğiniz ağlıyor ve ne sarılmak ne de sallamak işe yarıyor. Bebeğinizi, iki kolunu göğsünde
birleştirecek şekilde, bir elinizle destekleyerek kaldırın. Diğer elinizle de bebeğinizi
poposundan tutun. Bebeğinizi yere kırk beş derecelik açıyla duracak şekilde havada tutun ve
poposundan tuttuğunuz elinizle, kibarca yukarı aşağı hareket ettirin. Bazen de poposundan
tuttuğunuz elinizle birlikte, sağdan sola veya soldan sağa doğru dairesel hareketler
yaptırabilirsiniz. Bebeğinizin hem konum ve hareket değişikliği hem de kollarının anne
karnındakini hatırlatacak şekilde sarılmasıyla, hızla sakinleştiğini göreceksiniz.
Dönme yöntemi
Ağlayan bebeğinizin, rahatlayarak uykuya dalması için yararlanabileceğiniz yöntemlerden biri
de dönme yöntemi. Bebeğinizi, bir elinizle nazikçe ensesinin arkasından, bir elinizle de belini
destekleyecek şekilde poposundan tutun ve bacakları göğsünüze gelecek şekilde vücudunuza
yaslayın. Bu şekilde tutarak, saat yönünün tersine doğru olabildiğince yavaşça ve temponuzu
bozmadan dönün.
Aynı pozisyondayken, dönmeden bebeğinizi yukarı aşağı, kibarca hareket ettirmek de farklı
bir yöntemdir.
Peçete yöntemi
Bu yöntem oldukça ilginç olmakla birlikte, sonuç alınan örnekler internette görülmekte.
Bebeğinizin bütün ihtiyaçlarının giderilmiş olduğundan emin olduktan sonra, onu beşiğine
yatırın. Yumuşak dokulu bir peçeteyi tamamen açarak, bebeğinizin yüzünden aşağı doğru,
kibarca ve yavaşça kaydırın. Yaklaşık bir dakika boyunca bu döngüyü tekrar edin.
Yan tutma yöntemi
Bazı bebekler, pozisyonları nedeniyle uykuya dalmakta sıkıntı yaşar. Bebekler için en sağlıklı
uyuma yöntemi, sırt üstü olmakta birlikte; rahatlayarak uykuya dalma sürecinde, farklı bir
pozisyonu tercih edebilirler. Bebeğinizi kollarınız arasına alarak, sırtını kendi gövdenize
yaslayın ve elinizle, kafası yan duracak şekilde destekleyin. Bu şekilde tutarak, kulağına beyaz
gürültü seslerini andıracak şekilde, bir süre hışıldayabilirsiniz.
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