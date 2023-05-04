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Bebeğinizin rahatlığı ve belinizin sağlığı için en iyi ergonomik kanguru modelleri

02.05.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeklerin dünyaya gelmesi ile ebeveynlerin hayatında yepyeni bir sayfa açılıyor. Öyle ki yolda yürümek için bile farklı çözümler bulmak gerekiyor. Dünyaya gelişi ile hayattaki öncelik sıralamasında en üste yerleşen bebeğinizi taşırken rahatça yürüyebilmek için tercih edebileceğiniz en etkili yardımcılar ise ergonomik kangurular. Siz de “En iyi ergonomik kanguru hangisi?” sorusunun yanıtını arıyorsanız gelin, birlikte alternatifleri inceleyelim.

Bebeğinizin rahatlığı ve belinizin sağlığı için en iyi ergonomik kanguru modelleri

İçindekiler

  • Ergonomik kanguru nasıl kullanılır?
  • 1. Bebeğinizi dört farklı pozisyonda taşıyın: Ergobaby Ergonomik Kanguru
  • 2. Bebeğinizle birlikte büyüyen bir kanguru: Baby Boroosh BBN100021 New Age Ergonomik Kanguru
  • 3. Konforlu ve şık bir model: Chicco EasyFit Ergonomik Kanguru
  • 4. Kullanımı kolay ve süper yumuşak: BabyBjörn Kanguru Mini 3D Cotton
  • 5. Hem fonksiyonel hem sevimli: Infantino Kapüşonlu Ergonomik Kanguru
  • 6. Aradığınız her şey onda: BabalinBaby Lolipop Ergonomik Kanguru
  • 7. Bebeğinizi konforla taşıyın: Mamadus Yıldızlar Ergonomik Kanguru
  • 8. Terleme yapmayan harika bir model: Eggbaby Ergonomik Kanguru
  • 9. Bebeğinizin sırtını destekleyin: Kraft Unico Kanguru
  • 10. Sürekli ergonomik destek için: Lechnical Ergonomik Kanguru

Yürürken ya da işlerinizi hallederken bebeğinizi kucağınızda taşımanız gerekebiliyor. Tam bu noktada ergonomik kangurular imdadınıza koşuyor. “Ergonomik kanguru ne demek?” ya da "Ergonomik kanguru nedir?" soruları aklınıza takılıyorsa hemen yanıtlayalım. Bebeğinizi kalça gelişimi açısından en doğru oturma şekli olan M pozisyonunda taşımanıza olanak tanıyan ürünlere ergonomik kanguru denir. Hem bebeğinizin kalça gelişimini hem bel sağlığınızı destekleyecek en iyi kanguru modellerini bir araya getirdik. Onlara birlikte göz atmaya ne dersiniz?

Ergonomik kanguru nasıl kullanılır?

Daha önce hiç denemediyseniz ergonomik kanguruları nasıl kullanmanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu ürünleri kullanım kılavuzunda bulunan yönergeleri takip ederek bel bağlantısını yaptıktan ve kollarını da kendi vücut yapınıza göre ayarlayıp kilit klipslerini ilgili yerlere taktıktan sonra rahatça kullanabilirsiniz.

1. Bebeğinizi dört farklı pozisyonda taşıyın: Ergobaby Ergonomik Kanguru

Bebeğinizin rahatlığı ve belinizin sağlığı için en iyi ergonomik kanguru modelleri

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Bebeğinizi göğüste, sırtta, kalçada ve öne bakış yönünde taşımanızı sağlayan Ergobaby Ergonomik Kanguru; bebeğiniz için rahat bir duruş ve ergonomik bir pozisyon sağlıyor. Bel destekli kalça kemeri ve çapraz olarak takılabilen dolgulu omuz askıları sayesinde ekstra rahatlık sunan model tüm ebeveynlerin rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanıyor

5,5 ila 20 kilogram arası bebekleri ve küçük çocukları rahatça taşıyabileceğiniz kanguru; dolgulu, katlanabilir boyun ve baş desteği, güneş koruması sağlayan gizlenebilir kapüşonu ve emzirme için görüş koruması sunuyor.

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2. Bebeğinizle birlikte büyüyen bir kanguru: Baby Boroosh BBN100021 New Age Ergonomik Kanguru

Bebeğinizin rahatlığı ve belinizin sağlığı için en iyi ergonomik kanguru modelleri

Bebeğin doğal anatomik yapısını destekleyerek kalça ve omurga gelişimine katkı sağlayan Baby Boroosh BBN100021 New Age Ergonomik Kanguru bebeğinizle beraber büyüyen bir ürün. Boyun destek ipi ile henüz boyun kontrolünü kazanamamış bebeklere özellikle uyudukları sırada konfor sunar. Ürün, geniş formdaki başlığı ile bebeğinizi soğuktan ve rüzgârdan korur.

Bebekli yaşamınızda vazgeçilmez yardımcılarınızdan olmaya aday ve her ayrıntısı ile hem ebeveyn hem bebek için son derece konforlu bir kullanım sunan model, ergonomik kanguru tavsiyesi arayışındaki annelerin çok seveceği bir alternatif.

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3. Konforlu ve şık bir model: Chicco EasyFit Ergonomik Kanguru

Bebeğinizin rahatlığı ve belinizin sağlığı için en iyi ergonomik kanguru modelleri

Her bedene uyum sağlayabilen bir kanguru modeli olan Chicco EasyFit Ergonomik Kanguru geniş ve ergonomik oturma yeri ile yenidoğan bebeğin kalça gelişimi için gerekli olan doğru M pozisyonunu sağlıyor. Kolay ve hızlı düzenleme mekanizması sayesinde rahatça kullanılabiliyor.

"Ergonomik kanguru kaç aylıkken kullanılır?" sorusu aklınıza takılıyorsa hemen sizin için cevaplayalım. Üst kısmı katlanabildiği için herhangi bir küçültücüye ihtiyaç duymadan yenidoğan bebeklere ilave baş ve boyun desteği sunan bu modeli bebeğiniz doğduğu andan itibaren rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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4. Kullanımı kolay ve süper yumuşak: BabyBjörn Kanguru Mini 3D Cotton

Bebeğinizin rahatlığı ve belinizin sağlığı için en iyi ergonomik kanguru modelleri

Süper yumuşak kumaşıyla yeni doğan bebekler için son derece konforlu bir kullanım sunan ve bebeğinizi taşırken günlük işlerinizi kolayca yapmanıza olanak tanıyan BabyBjörn Kanguru Mini 3D Cotton ile tanışmaya ne dersiniz? Pratik kullanımıyla dikkat çeken kanguru modeli bebeğinizin göğsünüzde kolayca dinlenmesini, hem sizin hem onun konforlu hissetmesini sağlıyor.

Üzerinde bulunan ayarlanabilir tokaları ile çok kolay bir kullanım sunan kanguru, ergonomik kanguru kullanımı konusunda büyük bir rahatlık sunuyor. Ayarlanabilir baş desteği sayesinde bebeğinizin başını kendi başına kaldırabildiği aylara kadar iyi bir baş desteği sağlıyor.

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5. Hem fonksiyonel hem sevimli: Infantino Kapüşonlu Ergonomik Kanguru

Bebeğinizin rahatlığı ve belinizin sağlığı için en iyi ergonomik kanguru modelleri

Infantino Kapüşonlu Ergonomik Kanguru ergonomisiyle son derece fonksiyonel bir model. Ürünü taşıma sırasında bebeğinizin ağırlığını vücudunuza dağıtacak şekilde tasarlanmış bel desteği ve ekstra sünger ile desteklenmiş taşıyıcı kayışları sayesinde uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Model, ön tarafındaki cepleri ile ekstra konfor sağlıyor.

%100 pamuktan üretilen kapüşonu ile bebeğinizi hem rüzgârdan hem güneşten koruyan kanguru, hem ebeveynler hem bebekler için son derece güvenli ve pratik bir kullanım sunuyor. Siz de kaliteli bir ürün arayışındaysanız bu modeli değerlendirebilirsiniz.

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6. Aradığınız her şey onda: BabalinBaby Lolipop Ergonomik Kanguru

Bebeğinizin rahatlığı ve belinizin sağlığı için en iyi ergonomik kanguru modelleri

BabalinBaby Lolipop Ergonomik kanguru, iyi bir kanguruda olması gereken tüm özelliklere sahip bir model. %100 hava geçiren pamuklu kumaştan üretilen iç astarı ile bebeğinizin cildine yumuşak bir dokunuş sağlayan kanguru, başlığı sayesinde bebeğinizin başını destekliyor. Aynı zamanda güneşe ve rüzgâra karşı da koruma sağlıyor.

Son derece pratik bir kullanıma sahip olan kanguru ile bebeğinizi M pozisyonunda taşırken günlük işlerinizi de kolaylıkla halledebilirsiniz. Sahip olduğu başlık sayesinde bebeğinizi gizlilik içerisinde rahatlıkla emzirebilmenize olanak tanıyan ergonomik kanguru, yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilmesi ile uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

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7. Bebeğinizi konforla taşıyın: Mamadus Yıldızlar Ergonomik Kanguru

Bebeğinizin rahatlığı ve belinizin sağlığı için en iyi ergonomik kanguru modelleri

Bebeğinizi doğumdan itibaren anne karnındaymış gibi konforlu şekilde taşımanızı sağlayan Mamadus Yıldızlar Ergonomik Kanguru; bebeğinizi yüzü hem taşıyıcıya dönük hem dışarı bakacak şekilde, önde, yanda ve sırtta taşımanıza olanak tanır. Bebeğinizin ağırlığını omuz, sırt ve bel arasında dengeli bir şekilde dağıtarak onu rahatça taşımanızı sağlar.

Üzerinde bulunan başlığı sayesinde bebeğinizin başını desteklerken aynı zamanda güneşten ve rüzgârdan korur. Yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeden üretilmesinin yanı sıra bağlantı yerleri dikişle desteklenen kanguru, uzun ömürlü bir kullanıma sahip.

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8. Terleme yapmayan harika bir model: Eggbaby Ergonomik Kanguru

Bebeğinizin rahatlığı ve belinizin sağlığı için en iyi ergonomik kanguru modelleri

%100 pamuk kumaştan üretilen Eggbaby Ergonomik Kanguru bebeğinizi terletmeden konforlu bir şekilde taşımanıza olanak tanıyor. Onun için M oturma pozisyonunu sağlayan ergonomik kanguru, bel desteği sayesinde bebeğin ağırlığını dengeli bir şekilde dağıtarak yavrunuzu rahatça taşımanızı sağlıyor.

Omuz kısmında bulunan ekstra süngerleri sayesinde omuzlarda oluşabilecek baskının da önüne geçen kanguru, çift kilitli bel kemeri sayesinde ekstra güvenlik sağlıyor. Her yöne taşıma özelliği sayesinde bebeğinizi önde, yanda ve sırtta gönül rahatlığıyla taşıyabilirsiniz.

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9. Bebeğinizin sırtını destekleyin: Kraft Unico Kanguru

Bebeğinizin rahatlığı ve belinizin sağlığı için en iyi ergonomik kanguru modelleri

En iyi ergonomik kanguru tavsiyeleri denildiğinde göz atabileceğiniz bir diğer alternatif de Kraft Unico Kanguru. Hem ebeveynler hem bebekler için son derece güvenli ve pratik bir kullanım sunmak üzere tasarlanan kanguru; bebeğinizi yüz yüze, öne dönük ve sırtta olmak üzere üç farklı pozisyonda rahatça taşımanızı sağlıyor.

Destek ve koruma plakası sayesinde bebeğinizin sırtını koruyup gelişimini destekleyen kanguru çift kilit sistemi ile yavrunuzu en güvenli şekilde taşımanıza olanak tanıyor. Modelin ergonomik tasarımı kadar şık görünümüyle de sık sık tercih edildiğini belirtelim!

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10. Sürekli ergonomik destek için: Lechnical Ergonomik Kanguru

Bebeğinizin rahatlığı ve belinizin sağlığı için en iyi ergonomik kanguru modelleri

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3-16 aylık bebekler için son derece uygun bir alternatif olan Lechnical Ergonomik Kanguru, oturma desteği sayesinde bebeğinize sürekli ergonomik destek sağlar. Rahat ve esnek kumaşlar kullanılarak üretildiği için her kullanımda konfor sunar.

Bebeğin ağırlığını dengeli bir şekilde dağıtarak sırtınıza ve belinize binen yükü azaltan model, bu sayede uzun süreli kullanımda bile kendinizi rahat hissetmenize olanak tanır. Kolay açılıp kapanan kemerleri sayesinde son derece konforlu ve pratik bir kullanım sunan ergonomik kangurunun lacivertten kırmızıya dilediğiniz rengini seçerek bebeğinizi keyifle taşıyabilirsiniz.

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