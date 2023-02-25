Çiçeği burnunda annelere özel rehber: Yenidoğanın altı nasıl değiştirilir, nelere dikkat edilmelidir?

Yeni ebeveyn olduysanız aklınızda bebeğinizin altını değiştirmenin zorluklarına yönelik birçok farklı soru olması çok doğal. Bez değiştirmenin püf noktalarını ve bez değiştirirken dikkat edilmesi gerekenleri öğrendikten sonra bu konuda hiç zorlanmayacağınıza emin olabilirsiniz. Gelin, bez değiştirmeyle ilgili en sık merak edilenleri inceleyerek aklınızdaki soruların yanıtlarını birlikte öğrenelim.

Bebeklerin altını değiştirmek için hangi malzemeler kullanılır?

Yenidoğan bebeğinizin altını değiştirmeden önce gerekli malzemeleri hazırlamanız ve onları yakınınızda tutmanız, alt değiştirme işleminin çok daha kolay geçmesini sağlar. Böylece hem bebeğinizi bekletmemiş olursunuz hem ihtiyacınız olabilecek her eşya erişebileceğiniz bir yerde olur. Bebeğinizin altını değiştirirken lazım olan malzemeler ise şunlar:

Bebeğinize uygun boyutta bir yenidoğan bebek bezi

Alt değiştirmeye uygun bir örtü ya da havlu

Bebekler için üretilen ıslak mendil

Pişik kremi veya merhemi

Kirli bezi atabilmeniz için poşet ya da çöp kovası

Yenidoğan bebeğin altı nasıl değiştirilmelidir?

Yenidoğan bebeğinizin altını değiştirirken hijyen kurallarına dikkat etmeniz oldukça önemli. Bu nedenle bebeğinizin altını değiştirmeden önce mutlaka ellerinizi sabun ve su ile yıkamalısınız. Ellerinizi yıkadıktan sonra bebeğinizin altını değiştireceğiniz yere yatırabilirsiniz. Bebekler alt değiştirme sırasında oldukça hareketli olabilir. Bu durumlarda onlar için alt değiştirme işlemi sırasında kullanabileceğiniz bir emniyet kemerini kurtarıcı bir yöntem olarak deneyebilirsiniz. Ya da dilerseniz bebeğinize onun dikkatini dağıtacak bir oyuncak vererek işinizi kolayca halledebilirsiniz.

Gerekli olan tüm malzemelerle birlikte bebeğinizi alt değiştirme örtüsüne yatırdığınıza göre artık bebeğinizi kirli bezin rahatsızlığından kurtarabilirsiniz. Bu noktada şu aşamalara dikkat etmelisiniz:

Kirli bezin yapışkanlı kısmını açtıktan sonra bebeğinizin bileklerinden ayak tutarak ve poposunu hafifçe yukarı kaldırın ve kirli bezi kolayca çıkarın.

Ardından bebeğinizin altını daha önceden hazırladığınız ıslak mendille temizleyebilirsiniz. Hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız bebeğinizin narin cildinde tahriş olmasını önlemek ve aynı zamanda enfeksiyon riskini azaltmak için bebekler için özel olarak geliştirilen Uni Baby Yenidoğan Islak Mendil 'ini deneyebilirsiniz.

Bebeğinizi temizledikten sonra yine onu hafifçe ayak bileklerinden kaldırarak temiz bezi takılmaya hazır hâlde bebeğinizin altına sermelisiniz.

Narin bir cilde sahip olan bebeğinizi tahriş ve pişikten korumak için poposuna uygun bir krem uygulayın.

Son olarak temiz bezi yapışkanlı kısımlarından bağlayabilirsiniz. Temiz bezin lastiği bebeğinizin karnını rahatsız edebileceğinden çok sıkı bağlamamaya özen gösterin. Ayrıca bebeğinizin göbek gölgesini tahriş etmemek için bezin bel kısmını aşağı doğru hafifçe kıvırabilirsiniz.

Yenidoğan bebeklerin altı ne sıklıkla değiştirilmelidir?

Bebeğinizin zamanla kendine göre düzeni olacağı için siz de onun ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya başlayacak ve altının ne zaman değişmesi gerektiğini kolayca kestirebileceksiniz. Bu zamana kadar bebeğinizin altını onu beslendikten hemen sonra değiştirebilirsiniz. Ancak bu durumun dışında da bebeğinizin kirli bir bezle uzun süre kalmasına izin vermemelisiniz çünkü bu durum, çeşitli enfeksiyonlara ve tahrişe neden olabilir. Bebeğinizin altını kirlettiğini fark ettikten sonra olabilecek en kısa sürede bezini değiştirmeye özen göstermelisiniz. Yenidoğan bebeklerin gün içerisinde sıklıkla altlarının değiştirilmesi gerekebilir.

Yenidoğan bebeklerin uykuya oldukça fazla ihtiyaçları vardır. Bu nedenle kimi zaman tüm gece boyunca uyuyabilirler. Bebeğinizi altını değiştirmek için uykusundan uyandırmak istemeyebilirsiniz elbette. Böyle durumlarda tüm gece sızıntı yaratmayacak Prima Bebek Bezi Premium Care'i tercih ederek bebeğinizi alt değiştirmek için uyandırmadan deliksiz bir uyku çekmesini sağlayabilirsiniz.

Bebeğinizin altını değiştirirken kullanabileceğiniz birkaç ipucu

Evde, kafede, parkta ya da misafirlikte olun; her zaman bebeğinizin altını değiştirmek için hazır olmalısınız. Bu işlem sırasında işinizi hızlandıracak birkaç ipucundan faydalanabilirsiniz. Bunlar:

Bebeğiniz, siz altının değiştirirken de çişlerini yapabilirler. Bu minik sürprizden kaçınmak için yeni bezini takarken her ihtimale karşı temiz başka bir bezi bebeğinizin özel bölgesinin üzerinde tutabilirsiniz.

Bebeğinizin kirli bezinden kaka taşmış olduğu durumlarda üstündeki giysileri yukarı doğru çıkarmak, kakanın daha da yayılmasına neden olabilir. Bu gibi durumlardan kaçınmak için bebeğinize, yaka kısmı zarf olan ve aşağı doğru çıkarılabilen giysilerden giydirebilirsiniz. Çıtçıt kapamalı ve zarf yakalı HelloBaby Bebek Basic Ribana Zarf Yaka 5li Kısa Kol Body ile bebeğinizin üstünü kolayca değiştirebilirsiniz.

Özellikler kız bebeklerin altını temizlerken ıslak mendili önden arkaya doğru götürmeye dikkat etmek büyük önem taşır.

Evden bebeğinizle birlikte çıkacağınız her zaman, altını değiştirmek için gerekli olan tüm malzemeleri yanınıza alıp almadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Bebeğinizin altını değiştirme zamanını, onunla baş başa geçireceğiniz değerli bir zaman olarak düşünebilirsiniz. Ona sevgi dolu sözler söyleyerek ve şefkatle dokunarak bebeğinizle aranızdaki ilişkinizi kuvvetlendirebilirsiniz.

Ebeveynler tarafından en güvenli bulunan bebek bezlerine göz atmak ister misiniz?

1. Bebeğinize sizin kadar hassas davranan: Evy Baby 4 Beden Maxi 108 Adet Hipoalerjenik Bebek Bezi

Bebeğinize en az sizin kadar hassas davranan Evy Baby 4 Beden Maxi 108 Adet Hipoalerjenik Bebek Bezi, 2022 yılında en çok satılan ve tavsiye edilen ürünler arasında yer alıyor. %100 doğal pamuk içeren üst yüzeyi sayesinde bebeğinizin tenine son derece yumuşak bir dokunuşta bulunur. BPA, paraben ve lateks içermeyen hipoalerjenik yapısı ise bebeğinizin cildine dost olduğu için bebeğinizin keyifli bir deneyim yaşamasına yardımcı olur. Hem bebeğinizin konforunu hem pratik kullanımı ile ebeveynlerin rahatını düşünen ürünü sepetinize eklemeden geçmeyin, deriz!

2. Hava geçirgenliğiyle bebeğiniz gün boyu rahat olsun: Sleepy Extra Günlük Aktivite 5 Beden 11-18 kg Bebek Bezi

"En iyi bebek bezi hangisidir?" diye soracak olursanız kalitesiyle önerebileceğimiz seçeneklerden biri de Sleepy Extra Günlük Aktivite 5 Beden 11-18 kg Bebek Bezi. Ürün, havayı kolayca geçirebilen yüzeyi sayesinde pişik gibi olumsuz durumların yaşanmasını engeller. Özellikle ilk adımlarını atmaya başlayan ve gün içinde sürekli hareket hâlinde bulunan bebekler için kullanabileceğiniz bebek bezi, konforlu yapısının yanı sıra size de büyük bir kolaylık sağlar. Üretimi sırasında kullanılan Quadro System ise sıvı akışını hızlandırır ve dağıtarak bebeğinizin altının uzun süre kuru kalmasına yardımcı olur.

3. Pratik kullanımıyla ebeveynlerin en iyi dostu: Molfix Bebek Bezi 4 Beden Maxi Ultra Ekonomi Paketi

Pratik kullanımı ile ebeveynlerin en yakın dostu olarak adlandırabileceğimiz Molfix Bebek Bezi 4 Beden Maxi Ultra Ekonomi Paketi, en iyi bebek bezi sıralaması yapıldığında üst sıralarda yer alan bir ürün. Türkiye'de ilk kez kullanılan 3D elastik gövde sistemi teknolojisi sayesinde yeni nesil annelerin beklentilerini karşılayan bebek bezi, çocuğunuzun cildine uyum sağlar. Böylece bez ıslansa bile sarkma yapmaz ve bebeğinizin daha rahat hareket etmesine imkân tanır. Renk değiştiren ıslaklık göstergesi sayesinde bebeğinizin altını açmadan kuruluğu takip etmenize yardım eden bu bezi beğeneceğinize eminiz.

4. Esnek bel yapısı, üstün konfor: GOO.N Mutlu Bebek 5 Beden 12-20 kg Bebek Bezi

Esnek bel yapısı ile üst düzey konfor sunan GOO.N Mutlu Bebek 5 Beden 12-20 kg Bebek Bezi, "mutlu bebek" sloganıyla yola çıkarak raflardaki yerini alıyor. İnce yapısı ve güçlü emicilik özelliği sayesinde bebeğinizin rahat etmesini sağlayan ürün, aynı zamanda yaklaşık 12 saat boyunca kuruluk vadeder. Pişik ve kızarıklık gibi olumsuz durumların yaşanmasını engeller ve esnekliği sayesinde bebeğinize rahat hareket imkânı tanır. Üzerinde bulunan ıslaklık göstergesi ise alt açmaya gerek kalmadan ıslaklığı kontrol etmenize yardım eder.

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