Bebeğine sıcak bir mama yedirmek isteyenler için en iyi biberon ısıtıcılar

"Biberon ısıtıcı gerekli mi?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Artık eski usul mama ısıtma kalıplarına "Elveda!" demenin vakti geldi. Bebeğiniz acıktığında, saniyeler içinde ona istediği mutluluğu verebilir, üstelik de bunu uygun ısı ve hijyenle sağlayabilirsiniz. Çeşitli markalar tarafından üretilen biberon ısıtıcıları ile nerede olursanız olsun, bebeğinizi doyurabilirsiniz. Kalite ve hijyene önem verenlerin kullanabileceği en iyi biberon ısıtıcı modellerini sizler için inceledik!

1. Pratikliğin yanında hijyen de arayanlara: Mamajoo 5 İşlevli Kurutmalı LCD Ekran Buhar Sterilizatör & Mama Isıtıcısı

Farklı birçok ihtiyacınızı tek bir ürünle sunan bu model ile biberon ve mama kasesi ısıtma işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra sebzelerinizi buharda pişirerek ek gıdaya geçen bebeğinizin beslenmesi konusunda pratik çözümler geliştirebilirsiniz. Tüm bunları tamamladığınızda gerek biberonunuzu ve mama kabınızı gerekse de pişirme araçlarınızı dokuz dakikada sterilize ederek bakterilerin oluşumunu engelleyebilirsiniz. Kurutma işlemi de yapan cihaz, dijital ekranı ve sinyal sistemi ile kullanım açısından da oldukça kolay ve yönlendirici. Eğer siz de "En iyi biberon ısıtıcı hangisi?" diye düşünüyorsanız Mamajoo 5'in sizi ikna etme konusunda iddialı bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.

2. Hafif ve şık tasarım: Tommee Tippee Biberon Isıtıcı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yalnızca belirli ısılarda besin tüketebilen bebekler için mama ya da sütü bir kaç derece fazladan ısıtmak büyük bir problem yaratabilir. Ayrıca fazla ısınan bu ürünlerin soğumasını beklemek de bebeğinizin bir süre daha aç kalmasına neden olabilir. Eğer bu şekilde zaman kaybetmemek ve biberonu ideal derecede ısıtmak istiyorsanız Tommee Tippee Biberon Isıtıcısı ile bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. 150 mililitre kapasitesi ile mama ve sütü hızlıca ideal ısıya getiren cihaz, ayrıca hassas ısıtma özelliği sayesinde de ısıtılan besinin besin değerini de korumasını sağlar.

3. Minimal ve işlevsel: Wee Baby 4 İşlevli Biberon Isıtıcı & Sterilizatör

Biberon ısıtıcı tavsiye ve tanıtımları arasında sıklıkla karşılaşacağınız Wee Baby 4 İşlevli Biberon Isıtıcı & Sterilizatör, fonksiyonlarının yanı sıra minimal tasarımıyla da dikkat çekiyor. Su haznesi ve termostat özelliği ile hem biberonu hem mama tabağını ısıtmanızı sağlayan cihaz, ideal ısıya ulaştığında kendi kendine kapanır. Ayrıca meyve sıkacağı aparatları sayesinde de ek gıdaya başlayan bebeğinizin bunları daha sağlıklı bir şekilde almasını sağlayabilirsiniz. Tüm bu işlevlerinin yanı sıra biberon ve mama kabının sterilizasyonunu da yapan ürün ile istediğiniz hijyeni de elde edebilirsiniz.

4. Her biberona uyumlu: Homend Mybaby 1002H Biberon Isıtıcı

Gece bir anda uyanan ve mama isteyen bebeğinizin ihtiyacını en hızlı şekilde nasıl karşılayabilirsiniz? Peki, çevrenizde sıklıkla duyduğunuz, süt ve mama hazırlamada yardımcı olan biberon ısıtıcılar nasıl kullanılır? Eğer siz de bu sorulara pratik bir cevap arıyorsanız Homend Mybaby tam size göre. Anne sütünün değerini bilen ve aynı zamanda mamaların besin değerini koruyan cihaz, biberondaki ürünü üç dakikada eşit bir şekilde ısıtır. Ayrıca mutfak tezgahında küçük bir yer kaplaması da kullanıcıların beğendiği bir diğer özellik. Isıtmaya dair tüm işlerinizi tamamladıktan sonra tüm malzemeleri 25 dakikada sterilize ederek bakteri oluşumunu da engelleyebilirsiniz.

5. Bebek dostu ısıtıcı: Nuk Thermo Rapid Biberon Isıtıcı

Yalnızca üç dört dakika içinde bebeğinizin beslenme ihtiyacını giderebilecek olan, uygun ısıda bir süt ya da mama için oldukça ideal bir model ile karşı karşıyasınız. Günlük kullanıma uygun olan bu model, su buharı ile çalışarak biberonunuzun yıpranmasına engel olur. Aynı zamanda her biberon ölçüsüne uygun boy ve genişlikte olan modelin ayarlanabilir hacmi sayesinde farklı ebatlardaki kavanozları da ısıtabilirsiniz. Tek bir düğme ile çalışan NUK Thermo Rapid Biberon Isıtıcısı, kontrol ışığı ve otomatik kapanma özelliği ile pratik bir kullanım sağlar.

6. Sıcacık bir renkle mutfağını neşelendirmek isteyenlere: Beurer By 52 Babykostwärmer

Renkli tasarımı ve yuvarlak hatları ile hem mutfağınızda neşeli bir hava estirebilir hem de bebeğinizin ihtiyacı olan ısıda süt ve mamaya dakikalar içinde ulaşabilirsiniz. Buzdolabından çıkan sütü besin değeri azalmadan ısıtabilir ve hatta tüm gece boyunca arzulanan ısıda kalmasını sağlayabilirsiniz. Hemen hemen her biberon tipine uygun olmakla beraber otomatik kapatma özelliğine de sahip olan ısıtıcı ile ideal ısıda süt ve mama hazırlamak artık çok daha kolay. Diğer yandan şık tasarımı ve yuvarlak hatları ile de kullanıcıların beğenisini kazanan bir ürün.

7. Tüm özellikler bir arada olsun isteyenlere: Mistaha Biberon Isıtıcı

Bebeğinize biberonla vereceğiniz sütü hazırlarken aynı ısıtıcı ile yiyecek ısıtıp hatta yumurta pişirmek ister misiniz? Öyleyse mutfakta ihtiyacınız olan tam beş işlevi yalnızca Mistaha Biberon Isıtıcı ile yapabileceğinizi söyleyelim. Dijital göstergesi, açılır kapanır kapağı, ısı ayarlama seçenekleri ve otomatik kapanma özellikleri ile oldukça pratik bir kullanıma sahip bu cihazla bebeğinizin ihtiyaçlarını daha hızlı bir şekilde karşılayabilirsiniz. Her biberona uygun ve birden fazla işlevi bir arada yapabilecek tasarımı sayesinde Mistaha Biberon Isıtıcı, birçok ebeveynin tercih ettiği bir ürün olarak listemizde yerini alıyor.

8. Tanınmış bir marka arayanlara: Philips Avent SCF355/07 Biberon Isıtıcı

Ev aletleri konusunda tanıdık bir marka isteyen ebeveynlerin tercihi olan bu ürün ile bebeğinizin ihtiyacı olan sütü yalnızca üç dakika içinde hazırlayabilirsiniz. Buzdolabından çıkmış olan sütü bebekler için uygun ısı derecesinde hazırlarken ayrıca besin değerini de koruyabiliyorsunuz. Diğer yandan biberonun her noktasını eşit bir şekilde ısıtan ürün, gerekli ısı derecesine ulaştığında otomatik kapanma özelliğine de sahip. Ayrıca kolay bir kullanımı bulunan Philips Avent Biberon Isıtıcı, ebeveynler tarafından en fazla tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

9. Hem lezzet hem hijyen: Dr. Brown's Insta-Feed Şişe Isıtıcı ve Sterilizatör

Gece bir anda acıkan ve sizden süt isteyen bebeğinizin süt ya da mamasını yalnızca 80 saniyede ısıtıp hazır hâle getirmek istemez misiniz? Yalnızca bu işlev bile, "Biberon ısıtıcı ne işe yarar?" sorusu için önemli bir cevap olsa gerek! Ürünün hemen hemen tüm biberonlara uyumlu olan yapısı sayesinde biberonun yanı sıra mama kaplarınızı da ısıtabilirsiniz. Ayrıca oldukça başarılı bir hijyen sağlayan sterilizasyon özelliğiyle mikropların yüzde 99'undan kurtulabilirsiniz. Estetik yapısı ile mutfağınızda da ekstra bir dağınıklık yaratmayan ürün, listemizin en beğenilenleri arasında.

10. Şirin ve pratik tasarım: Philips Avent Ekspress Biberon Isıtıcı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Biberon ısıtıcı kullananlar tarafından sık tercih edilen Philips Avent Ekspress Biberon Isıtıcı, bebeğinizin ihtiyacı olan ideal süt ve mama ısısına ulaşmak için yararlanabileceğiniz pratikliğe sahip. Bugün birçok ebeveyn, bebekleri için uygun sıcaklıkta mamayı hızlı bir şekilde hazırlama sorununu biberon ısıtıcı kullanımı ile aşıyor. Günlük kullanıma uygun olan ve ebeveynlere daha çok zaman kazandıran Phillips Avent Ekspress Biberon Isıtıcı, kullanıcılar tarafından güvenli ve sağlıklı bir ürün olarak değerlendiriliyor. Bebeğinizin ek gıda döneminde tüketeceği mamaların hazırlanması esnasında da kullanacağınız ürün, minimal tasarımı ile mutfağınızda dağınıklığa da neden olmuyor.