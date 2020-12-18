Bebeklerde gece beslenmesi ne zaman ve nasıl kesilmeli?

Bebeklerde gece beslenmesi, özellikle ilk yıl önemlidir. Bebekler, gelişim ve büyüme aşamasının tamamlanmasından dolayı oldukça uyur. Ancak bu uyku sürecinde de besine ihtiyaç duyar. Bu sebeple bebeklerin uyku vaktinde beslenmesine gelişimi açısından özen gösterilmelidir. Bebeklerde Gece Beslenmesi Ne Kadar Önemli? Bebeklerde gece beslenmesi doğumdan sonraki ilk aylarda çok önemlidir. Ancak 6. aydan sonra gece beslenmesinden yavaş yavaş vazgeçilmesi tavsiye edilir. Yeni annelere özellikle doğum sonrasında bebeklerini 2 - 3 saatte bir emzirmesi önerilir. Çünkü yenidoğanlarda gece beslenmesi, mideleri henüz çok küçük olduğu ve sindirim sistemleri tam gelişmediği için özen gerektirir. Küçük bebekler bu nedenle sık sık acıkır. Örneğin; 2 aylık bebeğin gece beslenmesi ile daha sonraki aylardaki beslenme ihtiyacı aynı değildir. Eğer ilk aylarda bebek kendiliğinden uyanmıyorsa anne tarafından uyandırılıp beslenmesi gerekir. Büyüdükçe mide ve sindirim sistemi de gelişmeye başlar, mide kapasitesi artar ve beslenme alışkanlığı da bu değişime ayak uydurarak değişir. Ancak ilerleyen aylarda bazı anneler, çocukları uyanmasa da gece uykusundan uyandırıp emzirmek ister. Bunun dışında bebek bu döngüye çok alışır, zaman geçse bile gece uyanmalarına devam eder. Örneğin; 6 aylık bebeklerde gece beslenmesi alışkanlığının yavaş yavaş kaybolması gerekirken aynı şekilde devam ettiği görülebilir.

Gece Beslenmesi İhtiyaç mı Yoksa Alışkanlık mı? Bebek, ilk ayları geçip büyümeye başladığında da geceleri uyanıp beslenmek isteyebilir. Bu durum akıllara bebeklerde gece beslenmesi ne zaman kesilmeli sorusunu getirir. Annelerin bu konuda çok dikkatli davranması gerekir. Çünkü bir çocuk her gün aynı saatte uykusundan uyanıp bolca emiyorsa bu tamamen açlıktan kaynaklanan bir durumdur. Ama uyandıktan sonra kısa süre emip sonrasında yeniden uykuya dalıyorsa bu alışkanlıktır. Dolayısı ile bu konuda iyi bir ayrım yapılması gerekir. Çünkü aç olduğundan uykusundan uyanan çocuklar, mutlaka emzirilmelidir. Eğer bir alışkanlık halini aldıysa belirli zararları olabilir. Yapılan araştırmalar 1 yaş bebeklerde gece beslenmesi ihtiyacının sebebinin genellikle alışkanlık olduğunu ortaya çıkarmıştır. Gece Beslenmesi Alışkanlığı Kendiliğinden Değişir mi? Çocuklar büyüdükçe, gece uykuları da daha düzenli bir hal almaya başlayacaktır. Bir süre sonra uykudan uyanmaları azalacak ve geceleri size daha az ihtiyaç duymaya başlayacaktır. Her bebekte bu alışkanlığın ne zaman değişeceği farklılık gösterir. Ancak her geçen ay, çocuklar için gece beslenmeleri biraz daha azalacaktır ve uykuları daha düzenli hale gelecektir. Örneğin; 4 aylık bebeklerde gece beslenmesi alışkanlığının yavaş yavaş gerilediği gözlemlenir. Altı aydan sonra yapılan aylık kontrollerde, gelişiminde bir sorun yoksa ve her şey normal ilerliyorsa gece beslenmeleri annenin ve çocuğun isteğine göre şekillenir. Gece emmeleri 9. aydan itibaren gecede bir kereye kadar düşer. 1 yaşını geçtikten sonra ise genellikle gece beslenmesi alışkanlığından vazgeçilir. Eğer bunun tersi bir durum oluşursa gece beslenmesi alışkanlık haline gelmiş olabilir ya da başka bir sorunla karşı karşıya olabilirsiniz. Bu nedenle dikkatli olunması ve titizlikle takip edilmesi gereken bir süreçtir.

Gece Beslenmesi ve Bebeklerde Uyku Düzeni Annenin sütü bazen çok bazen de az gelebilir. Ama ne olursa olsun bebekler her durumda ihtiyacı olan miktar kadarını alırlar. Annenin memesinde çok fazla süt varsa, üçüncü aydan itibaren sadece tek memeden bile doyabilirler. Tamamen doyan bebekler ise geceleri daha çok uyurlar ve daha az sıklıkla uyanırlar. İyi beslenen bebeklerin daha fazla kilo aldığı da görülür. Bunun sebebi anne sütünden tam olarak doyuma ulaşması ve gece uykularının daha düzenli olmasıdır. Ama durumun tam tersi de olabilir. Bu durumda çocuk, gün içinde 7 kereden fazla ve her iki memeyi de emer. Meme emme süresi ortalama 10-15 dakika civarında olur. Geceleri de diğer bebeklerin aksine bir defa değil, üç ya da dört defa uyanabilir. 6. ay sonrasında ek gıdalara geçilir. Bunun da etkisi ile bebek daha az açlık hissettiği için yavaş yavaş gece uyanmaları azalmaya başlar, uyku süreci daha düzenli hale gelir. Gündüz alması gereken tüm besini alan çocuklar, tam doymuş olarak uyur. Gece geç saatlerde uykusu bölünmez ve sabahları erken saatte uyanır. Ancak anne çalışmaya başladıysa ve gündüz birlikte vakit geçirme şansı hiç olmuyorsa bebek sadece annesine duyduğu ihtiyacı gidermek için bile olsa gece beslenmesini alışkanlık haline getirebilir ve gece uyanmalarına devam edebilir.