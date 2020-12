Bebeklerde gece beslenmesi ne zaman ve nasıl kesilmeli?

Gece Beslenmesi İhtiyaç mı Yoksa Alışkanlık mı?

Bebek, ilk ayları geçip büyümeye başladığında da geceleri uyanıp beslenmek isteyebilir. Bu durum akıllara bebeklerde gece beslenmesi ne zaman kesilmeli sorusunu getirir. Annelerin bu konuda çok dikkatli davranması gerekir. Çünkü bir çocuk her gün aynı saatte uykusundan uyanıp bolca emiyorsa bu tamamen açlıktan kaynaklanan bir durumdur. Ama uyandıktan sonra kısa süre emip sonrasında yeniden uykuya dalıyorsa bu alışkanlıktır. Dolayısı ile bu konuda iyi bir ayrım yapılması gerekir. Çünkü aç olduğundan uykusundan uyanan çocuklar, mutlaka emzirilmelidir. Eğer bir alışkanlık halini aldıysa belirli zararları olabilir. Yapılan araştırmalar 1 yaş bebeklerde gece beslenmesi ihtiyacının sebebinin genellikle alışkanlık olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Gece Beslenmesi Alışkanlığı Kendiliğinden Değişir mi?

Çocuklar büyüdükçe, gece uykuları da daha düzenli bir hal almaya başlayacaktır. Bir süre sonra uykudan uyanmaları azalacak ve geceleri size daha az ihtiyaç duymaya başlayacaktır. Her bebekte bu alışkanlığın ne zaman değişeceği farklılık gösterir. Ancak her geçen ay, çocuklar için gece beslenmeleri biraz daha azalacaktır ve uykuları daha düzenli hale gelecektir. Örneğin; 4 aylık bebeklerde gece beslenmesi alışkanlığının yavaş yavaş gerilediği gözlemlenir. Altı aydan sonra yapılan aylık kontrollerde, gelişiminde bir sorun yoksa ve her şey normal ilerliyorsa gece beslenmeleri annenin ve çocuğun isteğine göre şekillenir. Gece emmeleri 9. aydan itibaren gecede bir kereye kadar düşer. 1 yaşını geçtikten sonra ise genellikle gece beslenmesi alışkanlığından vazgeçilir. Eğer bunun tersi bir durum oluşursa gece beslenmesi alışkanlık haline gelmiş olabilir ya da başka bir sorunla karşı karşıya olabilirsiniz. Bu nedenle dikkatli olunması ve titizlikle takip edilmesi gereken bir süreçtir.