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Bebeklerde pişik nasıl geçer? Pişiğe ne iyi gelir?

Perihan Gövel Perihan Gövel
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bebeklerde pişik çokça rastlanan bir cilt problemidir. Kızarıklıklarla kendini gösteren pişik kıyafet ve bez sürtünmelerinin fazla olduğu alanlarda gelişir.

Bebeklerde pişik nasıl geçer? Pişiğe ne iyi gelir?

Pişik hemen her bebeğin başına gelmiş bir deri iltihabı hastalığıdır. İdrar, ter gibi vücut sıvılarıyla teması olan ve vücut kıvrımlarının olduğu bölgelerde gözlemlenir. Peki bebeklerde pişik nasıl geçer? İşte bu konuda sıkıntı yaşayan ailelere yol gösterecek öneriler.

Pişik Nedir?

Halk dilinde pişik olarak bilinen deri rahatsızlığı tıp dilinde “diaper dermatit” olarak adlandırılır. Diaper, bebek bezi anlamına gelmektedir. Dermatit ise latincede deri iltihabı demektir. Adı üstünde bu rahatsızlık en çok bebeklerde ve bezin temas ettiği bölgelerde ortaya çıkar. Aynı zamanda bebeklerde en sık görülen deri hastalığıdır. Bebeğiniz, bez değiştirirken, banyo yaptırırken huzursuz hissediyor, ağlıyorsa pişik şüphesiyle poposuna ve uyluk kısmına bakabilirsiniz. Bebeklerde pişik, kızarık döküntüler şeklinde kendini gösterir. Başlangıcında fark edilip, tedavi edilmezse pişik bölgelerinde mantar üreyebilir ve pişik kendini ciddi bir hastalığa dönüştürebilir. Pişik durumu çok ağırlaştığında ise bebeğin vücudunda açık yaralar oluşabilir.

Pişik Belirtileri Nelerdir?

Bebeğinizin pişik olup olmadığını ayırt etmek oldukça kolaydır. Genelde pişik bölgesine sizin veya herhangi bir kumaşın teması halinde huzursuzlanır ve ağlarlar. Banyo yaptırırken de genelde huzursuzlanırlar. Pişik bölgelerinde kızarıklık, kabartılar ve bazen de sıcaklık artışı görülebilir.

Pişik Nerelerde Görülür?

Pişik daha çok bezin temasıyla kalça ve bacak bölgelerinde ortaya çıkabileceği gibi başka bölgelerde de görülebilir. Temasın ve sürtünmenin fazla olduğu ve ter, idrar gibi vücut sıvılarının salgılandığı her vücut bölümünde görülebilir. Pişik bazen fazla sıcaklarda koltuk altı bölgesinde gözlemlenebilir. Bebek kiloluysa ve vücudunda boğumlanmalar oluştuysa bu boğumların arasında sürtünme ve sıcak sebebiyle pişik kızarıklıklarla kendini gösterir.

Bebeklerde Pişik Neden Olur?

Bebeklerin cildi yetişkinlere kıyasla oldukça hassastır ve her an tahriş olmaya müsaittir. Pişik birçok bebekte bu sebeple oluşabilir. Pişik oluşumuna neden olan birçok çevresel etken vardır. Bunlardan ilki sizin de bildiğiniz ve daha önce söylediğimiz üzere sürtünmedir. Cilt kendine veya dışardan bir cisme sürtündükçe bir yetişkin derisinde bile tahriş olabildiği için bebeklerde pişik ortaya çıkması gayet normaldir. Bu yüzden pişik daha çok derinin kıvrıldığı yerlerde ve bezin temas ettiği bölgelerde görülür. Fazla sıcaklık ve terleme de pişiğin bir başka sebebidir. Bebeğin alerjisi olan maddelerle teması da cildin tahriş olmasına, iltihaplanmasına hatta pişiğe sebebiyet verebilir. Pişiğin günümüzde gereksiz antibiyotik kullanımına karşı olan tepkileri haklı kılacak bir sebebi daha var. Tahmin edebileceğiniz gibi bebeğin veya emziriyorsa annenin antibiyotik kullanması, bebeğin vücudunu mantar enfeksiyonlarına açık hale getirir ve ciddi pişik sorunlarıyla karşı karşıya kalınabilmektedir. Son olarak belirteceğimiz sebep ise en çok gözlemlenenlerden biri: Bebeğin altının geç alınması. Bebekler gün içinde fazlasıyla altlarına idrar yapabilir ve / veya dışkılayabilirler. Özellikle ishal durumlarında gün içinde birçok kez bez değiştirmeniz gerekebilir ve kesinlikle aksatılmamalıdır. Bez değiştirme ve bebeğinizin pişik olması arasında ilgi kuramamış olabilirsiniz. Hemen açıklayalım. Araştırmalara göre nem, havasızlık, sıcaklık ve ıslaklık derinin epidermis tabakasını yavaşça parçalar bu da mantar ve bakterilerin vücuda girmesi için ortam hazırlar. Özellikle idrar gibi enfeksiyona maruz kalma durumu çok yüksek olan birinin sıvıdan enfeksiyon kapması çok daha hızlı olur. Bu yüzden bebeğinizin altını değiştirmek konusunda oldukça titiz olmalısınız. Aynı zamanda bebeğinizin altını çok sıkı bir şekilde bağlamamalısınız. Çünkü bebeğinizin idrar yapması durumunda bezin sıkı olması poppsunun idrarla sürekli temas halinde olmasına sebebiyet verebilir.

Bebeklerde Pişik Nasıl Önlenir?

“Bebeklerde pişiğe ne iyi gelir?” sorusu bu bebeği bu şikayeti yaşayan ebeveynler tarafından çok sık soruluyor. Bebeklerde pişik oluşumunu önlemek için uygulayabileceğiniz pek çok yöntem vardır. Bu yöntemlerin hemen hemen hepsi bebeklerin bez bölgesinin kuru tutulmasıyla ilişkilidir. İşte o yöntemler:

  • Bebeklerin bezini sık sık değiştirmek ve pişik oluşabilecek potansiyele sahip yerleri daima kuru tutmak çok önemlidir.
  • Bebeğin altını alırken sert bezler kullanmamalısınız.
  • Bebeğin altını suyla temizlemelisiniz ve kurularken tahriş etmemelisiniz.
  • Hava alan bezleri kullanmayı tercih etmelisiniz.
  • Bezin yüksek emicilik özelliğine sahip olması da pişik oluşumunu önleyebilecek bir faktördür.
  • Bebeğinizin alerjisi varsa bez tercihinde bunu göz önünde bulundurmalısınız.
  • Bebeğinizin gıda alışkanlıklarını değiştirdiğinizde olası ishal durumuna hazırlıklı olmalısınız.
  • Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmalısınız.
  • Bebeğinizin bezini sıkı bağlamamalı cildinin hava alması için biraz boşluk bırakmalısınız.
  • Bebeğinizin altını temizlerken nazik davranmalısınız.
  • Anne sütüyle beslenme birçok hastalıkta olduğu gibi bu hastalığı da önleyici bir faktördür.
  • Bebeğinizi sık sık banyo yaptırmalı ve cildinin kurumaması için banyo suyuna bebek yağı eklemelisiniz.
  • Alkol içeren ıslak mendilleri asla bebeğinizin bez bölgesini temizlemek için kullanmamalısınız.

Bebeklerde Pişik Nasıl Geçer?

Pişik tedavisi için birçok yöntem vardır. Bebeklerde pişik kremi kullanmak tedavi için en sık tercih edilen yöntemlerden biridir.

Farklı pişik çeşitleri için farklı tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Bu tedavi pişik kremiyle yapılacaksa krem tercihi için hekiminize danışmanızda fayda vardır. Bitkisel, evde hazırlanabilecek tedavi yöntemleri arayanlar için ise zeytinyağı, bal ve balmumu karışımının pişikli bölgeye sürülmesinin iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Pudra veya mısır unu nemi azaltmayı sağlayıp bebeğinizi rahatlatabilir. Bebeğinizin altını temizlerken ıslak mendil, bez, sabun kullanmaktan kaçınmalısınız. Pişik olmuş bebeğin altını sadece az tazyikli suyla veya yağ emülsiyonuyla beraber temizleyebilirsiniz. Temizleme işleminden sonra kurulamak yerine kendi kendine kurumasını beklemelisiniz.

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