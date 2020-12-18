Bebeklerde pişik nasıl geçer? Pişiğe ne iyi gelir?

Halk dilinde pişik olarak bilinen deri rahatsızlığı tıp dilinde “diaper dermatit” olarak adlandırılır. Diaper, bebek bezi anlamına gelmektedir. Dermatit ise latincede deri iltihabı demektir. Adı üstünde bu rahatsızlık en çok bebeklerde ve bezin temas ettiği bölgelerde ortaya çıkar. Aynı zamanda bebeklerde en sık görülen deri hastalığıdır. Bebeğiniz, bez değiştirirken, banyo yaptırırken huzursuz hissediyor, ağlıyorsa pişik şüphesiyle poposuna ve uyluk kısmına bakabilirsiniz. Bebeklerde pişik, kızarık döküntüler şeklinde kendini gösterir. Başlangıcında fark edilip, tedavi edilmezse pişik bölgelerinde mantar üreyebilir ve pişik kendini ciddi bir hastalığa dönüştürebilir. Pişik durumu çok ağırlaştığında ise bebeğin vücudunda açık yaralar oluşabilir.

Pişik Belirtileri Nelerdir?

Bebeğinizin pişik olup olmadığını ayırt etmek oldukça kolaydır. Genelde pişik bölgesine sizin veya herhangi bir kumaşın teması halinde huzursuzlanır ve ağlarlar. Banyo yaptırırken de genelde huzursuzlanırlar. Pişik bölgelerinde kızarıklık, kabartılar ve bazen de sıcaklık artışı görülebilir.

Pişik Nerelerde Görülür?

Pişik daha çok bezin temasıyla kalça ve bacak bölgelerinde ortaya çıkabileceği gibi başka bölgelerde de görülebilir. Temasın ve sürtünmenin fazla olduğu ve ter, idrar gibi vücut sıvılarının salgılandığı her vücut bölümünde görülebilir. Pişik bazen fazla sıcaklarda koltuk altı bölgesinde gözlemlenebilir. Bebek kiloluysa ve vücudunda boğumlanmalar oluştuysa bu boğumların arasında sürtünme ve sıcak sebebiyle pişik kızarıklıklarla kendini gösterir.

Bebeklerde Pişik Neden Olur?

Bebeklerin cildi yetişkinlere kıyasla oldukça hassastır ve her an tahriş olmaya müsaittir. Pişik birçok bebekte bu sebeple oluşabilir. Pişik oluşumuna neden olan birçok çevresel etken vardır. Bunlardan ilki sizin de bildiğiniz ve daha önce söylediğimiz üzere sürtünmedir. Cilt kendine veya dışardan bir cisme sürtündükçe bir yetişkin derisinde bile tahriş olabildiği için bebeklerde pişik ortaya çıkması gayet normaldir. Bu yüzden pişik daha çok derinin kıvrıldığı yerlerde ve bezin temas ettiği bölgelerde görülür. Fazla sıcaklık ve terleme de pişiğin bir başka sebebidir. Bebeğin alerjisi olan maddelerle teması da cildin tahriş olmasına, iltihaplanmasına hatta pişiğe sebebiyet verebilir. Pişiğin günümüzde gereksiz antibiyotik kullanımına karşı olan tepkileri haklı kılacak bir sebebi daha var. Tahmin edebileceğiniz gibi bebeğin veya emziriyorsa annenin antibiyotik kullanması, bebeğin vücudunu mantar enfeksiyonlarına açık hale getirir ve ciddi pişik sorunlarıyla karşı karşıya kalınabilmektedir. Son olarak belirteceğimiz sebep ise en çok gözlemlenenlerden biri: Bebeğin altının geç alınması. Bebekler gün içinde fazlasıyla altlarına idrar yapabilir ve / veya dışkılayabilirler. Özellikle ishal durumlarında gün içinde birçok kez bez değiştirmeniz gerekebilir ve kesinlikle aksatılmamalıdır. Bez değiştirme ve bebeğinizin pişik olması arasında ilgi kuramamış olabilirsiniz. Hemen açıklayalım. Araştırmalara göre nem, havasızlık, sıcaklık ve ıslaklık derinin epidermis tabakasını yavaşça parçalar bu da mantar ve bakterilerin vücuda girmesi için ortam hazırlar. Özellikle idrar gibi enfeksiyona maruz kalma durumu çok yüksek olan birinin sıvıdan enfeksiyon kapması çok daha hızlı olur. Bu yüzden bebeğinizin altını değiştirmek konusunda oldukça titiz olmalısınız. Aynı zamanda bebeğinizin altını çok sıkı bir şekilde bağlamamalısınız. Çünkü bebeğinizin idrar yapması durumunda bezin sıkı olması poppsunun idrarla sürekli temas halinde olmasına sebebiyet verebilir.