Bebeklerde sık kusma neyin habercisi olabilir?

Bebeklerde sık kusma neyi işaret ediyor?
Özellikle yeni doğan bebeklerin sık bir rutinde kusma eylemini gerçekleştirmesi normal
karşılanmaktadır. Yeni doğanlarda yemek borusu ile mide arasında kapakçık tam
gelişmediğinden alınan besinler kusma olarak adlandırılan sızıntı şeklinde dışarı atılmaktadır.
Bazı durumlarda hastalık habercisi de olabilen bebeklerde sık kusma olayı için anne ve
babaların bilgili olması gerekmektedir. Çünkü bazı kusma çeşitleri acil yardım gerektirebilir.
Bebek kusmanın yanı sıra aynı zamanda yüksek ateş, şişkinlik, karın ağrısı, ishal gibi bulgulara da
sahipse bebeğe acilen müdahale edilmesi gerekir. Fakat bebek, besin alımı gibi durumlar sonrası
hafif şiddetli hatta sızıntı denebilecek şekilde kusuyorsa bu normal kusma durumudur. Aylık
doktor kontrollerinde, normal kusma durumları doktora başvurulabilecek bir konudur fakat
endişelenilmesi gereken bir durum değildir.
Bebeklerde görülen sık kusma reflü habercisi mi?
Bebekler için doğumdan sonraki 48 saat çok önemlidir. Genel olarak bu zaman aralığında
görülen kusmalar hastalık habercisi olabilir. Özellikle fışkırma şeklinde gerçekleşen kusmalar
reflünün habercisi olabilir. Reflü, yemek borusundan mideye geçmesi gereken besinlerin
yeniden yemek borusundan ağıza doğru hareket etmesidir. Sindirim sisteminde yaşanan
bozukluklar, mide kapakçığının gelişmemiş olması ve bebeklerin yatar pozisyonda beslenmeleri
reflünün başlıca nedenleri arasında sayılabilir. Bebeklerde görülen reflü anne sütü ile tedavi
edilebilmektedir. Bu tip reflü görülen bebekler, dik oturup katı beslenmeye başladıklarında
hastalık belirtileri ortadan kalkacaktır.
Sırt üstü uyuyan bebekler kusarken boğulabilir mi?
Çoğu ebeveyn bebeklerini kusarken boğulma tehlikesi yarattığı düşüncesiyle sırt üstü
yatırmaktan kaçınıyor. Fakat yapılan araştırmalara göre uyku esnasında bebeğin sırt üstü
pozisyonda yatması onun için en iyisidir. Uykuda kusma durumu ilk 3 ay boyunca ciddi riskler
yaratabilse de 3 aydan sonra tehlike arz etmemektedir. Uzmanlar ilk 3 ay boyuca oluşabilecek
tehlikeler için bebeklerin sırt üstü ve yüz üstü yatırılmasını tavsiye ederler.
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