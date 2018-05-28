Bebeklerde sık kusma neyin habercisi olabilir?

Bebeklerde sık kusma neyi işaret ediyor?

Özellikle yeni doğan bebeklerin sık bir rutinde kusma eylemini gerçekleştirmesi normal

karşılanmaktadır. Yeni doğanlarda yemek borusu ile mide arasında kapakçık tam

gelişmediğinden alınan besinler kusma olarak adlandırılan sızıntı şeklinde dışarı atılmaktadır.

Bazı durumlarda hastalık habercisi de olabilen bebeklerde sık kusma olayı için anne ve

babaların bilgili olması gerekmektedir. Çünkü bazı kusma çeşitleri acil yardım gerektirebilir.

Bebek kusmanın yanı sıra aynı zamanda yüksek ateş, şişkinlik, karın ağrısı, ishal gibi bulgulara da

sahipse bebeğe acilen müdahale edilmesi gerekir. Fakat bebek, besin alımı gibi durumlar sonrası

hafif şiddetli hatta sızıntı denebilecek şekilde kusuyorsa bu normal kusma durumudur. Aylık

doktor kontrollerinde, normal kusma durumları doktora başvurulabilecek bir konudur fakat

endişelenilmesi gereken bir durum değildir.

Bebeklerde görülen sık kusma reflü habercisi mi?

Bebekler için doğumdan sonraki 48 saat çok önemlidir. Genel olarak bu zaman aralığında

görülen kusmalar hastalık habercisi olabilir. Özellikle fışkırma şeklinde gerçekleşen kusmalar

reflünün habercisi olabilir. Reflü, yemek borusundan mideye geçmesi gereken besinlerin

yeniden yemek borusundan ağıza doğru hareket etmesidir. Sindirim sisteminde yaşanan

bozukluklar, mide kapakçığının gelişmemiş olması ve bebeklerin yatar pozisyonda beslenmeleri

reflünün başlıca nedenleri arasında sayılabilir. Bebeklerde görülen reflü anne sütü ile tedavi

edilebilmektedir. Bu tip reflü görülen bebekler, dik oturup katı beslenmeye başladıklarında

hastalık belirtileri ortadan kalkacaktır.