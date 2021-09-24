"Bebeklere yanlış aşı yapıldı" iddiasını ortaya atan Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den yeni açıklama

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Kanal D'de yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı"Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak sözlerine açıklık getirdi.

"SADECE 1 BEBEĞE, YANLIŞLIKLA BIONTECH AŞISI YAPILDI"

Prof. Dr. Zafer Kurugöl infial uyandıran açıklamasıyla ilgili “Oradaki bir dil sürçmesidir, çocuklar değil tek bir vaka” dedi ve sadece bir bebeğe, İzmir’de başka bir sağlık merkezinde yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldığını belirtti. Bebeğin 1 aylık olduğu söylene Kurugöl, yapılan aşının ise Biontech olduğunu ifade etti. Aşı yapılan bebeğin Ege Üniversitesi Hastanesi’nde izlendiğini, herhangi bir sağlık problemi yaşanmadığını ve sağlıklı olduğunu vurguladı.

"YANLIŞ ANLAYANLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

“Gizli olarak bebeklerde Covid'le ilgili aşı çalışması yapılıyor diye duysam ben de infial gösteririm çocuk hekimi olarak” ifadesiyle kendi sözleri ve iddialarını eleştirenlere hak verdi. Sosyal medyadan tehdit edildiğini belirten Kurugöl “Aşı tereddüdünü ortadan kaldırmaya yönelik yaptığım bir açıklamadır. Maksadı yanlış yere gitmişse, yanlış anlayanlardan özür dilerim" dedi.

(İHA)

