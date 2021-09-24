1 aylık bebeğe koronavirüs aşısı tartışması! Sağlık Bakanlığı "yanlış aşıyı" doğruladı

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün “Aile Sağlığı Merkezleri’nde bebek ve çocuklara yanlışlıkla Kovid-19 aşısı uygulandığı” açıklaması kamuoyunda ve sağlık camiasında büyük tartışmaya yol açtı. Sağlık Bakanlığı, İzmir’de bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı uygulandığını doğrularken soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Bakanlık, Kurugöl’ün açıklamaları nedeniyle yeni bir soruşturma başlattı.

"BİZ BÖYLE VAKALARLA KARŞILAŞTIK"

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, katıldığı canlı yayında "Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI "BEBEĞE YANLIŞ AŞIYI" DOĞRULADI

Kurugöl'ün bu ifadeleri sonrası Sağlık Bakanlığı da bir açıklama yaparak "bebeklere yanlış aşılar yapıldığı"na ilişkin iddialarının kabul edilemez olduğunun altı çizdi. Ayrıca, Bakanlık, İzmir’de bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı uygulandığını doğrularken soruşturmanın da sürdüğünü belirtti. Öte yandan Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

KURUGÖL'DEN YENİ AÇIKLAMA

Soruşturma haberinin ardından Kurugöl, yaptığı yeni açıklamada şunları ifade etti:

"Ailelerden izin almadan bir çalışma gibi bir durum yok. Türkiye'de herhangi bir aşı çalışması için Sağlık Bakanlığı onayı gerekir. Burada benim vurgulamak istediğim, çocukların aşılanmasının önemli olduğu, çocuk aşılamasının yapılmasının ağır vakalar nedeniyle gerekli olduğudur. Çocuklarımızın sağlığını koruma adına çocukların aşılanmasını vurgulamak istedim.

"CANLI YAYINDA BAZI SÖZCÜKLERDE YANLIŞLIK YAPABİLİYORUZ"

5-11 yaş için de bir başvuru yapıldı otoritelere aşı için. Bizim küçük bebeklere aşı çalışması falan yaptığımız yok. Benim vurguladığım yanlışlıkla olsa bile aşının çocuğa yan etki yapmadığı. Canlı yayınlarda bizler sizin kadar profesyonel olmadığımız için bazı sözcüklerde yanlışlık yapabiliyoruz.

"BİR AYLIK BİR ÇOCUKTU"

Bize intikal eden bir olaydan dolayı böyle söyledim. Bizim dışımızda, İzmir'in dışında yanlışlıkla böyle bir şey yapılmış. Bildirilmiş bu. 105 milyon doz içinde insan bilmeden bazen hata yapabilir. Bunu yapan kişi hemen aileyi bildirmiş hem de sağlık müdürlüğünü bilgilendirmiş. Bize çocuğun gelmesi de bölgedeki en donanımlı hastane olduğumuz için izlem amacıyla gönderildi. Bir hafta kadar yatırdık. 1 aylık bir çocuktu. Bu olaydan beri 3 ay geçti, şu an 4 aylık. Dikkatli bir şekilde izliyoruz."

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

Milliyet'te yer alan habere göre 3 ay önce Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla BioNTech Kovid-19 aşısı yapılan 1 aylık bebeğin ailesi suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı “Tıbbi müdahalenin hukuka ve meslek kurallarına aykırı olarak, gerekli özen gösterilmeksizin yapılmasında kusur ve ihmali bulunanlar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmalarını talep ettik. Bebeğe bu işlemi yapanlarla ilgili yasal süreç başlattık” ifadelerini kullandı.



