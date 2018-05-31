KADIN

Bebekte gaz çıkarma yolları

Elif Düzen Elif Düzen
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 31.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

Yeni doğan bebeklerin ilk üç ayında gerçekleştirilen doktor ziyaretlerinin yüzde 10 ile 15'inin nedeni olan gaz problemi, her annenin sıklıkla karşı karşıya kaldığı problemlerden biridir. Bebeklerin bu huzursuzluğunun altında yatan neden olan infantil kolik ise farklı nedenlerden kaynaklanmakta ve pek çok farklı şekilde giderilebilmektedir.

Bebekte gaz çıkarma yolları

Annenin tükettiği besinler gaza neden olabilir

Bebeklerde gaz oluşumunun kaynaklandığı nedenlere dair pek çok farklı hipotez
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi annenin tükettiği besinlerle ilgilidir. Annenin inek alerjik
olabilecek besinler tüketmesi sonucunda bebekte bulunan bağırsakların geçirgenliği
artmakta ve bu besinler bebeğe geçerek gaz oluşumuna neden olmaktadır. Bu tür sorun
yaratması muhtemel besinler arasında ise kabuklu deniz ürünleri, inek sütü ve inek sütünden
üretilen besinler, çikolata, soya, fıstık, yeşil biber, kahve ve baharatlı yiyecekler yer
almaktadır.

Annenin ruh hali bebeği etkiliyor

Gaz oluşumunun kaynaklandığı öne sürülen bir başka neden ise annede meydana gelen
duygusal sıkıntılardır. Annenin hissettiği ruhsal değişkenlikler ile endişe gibi hislerin, ailede
yaşanan çatışmaların, stresin, eşten ve sosyal çevreden gelen desteğin yeterli olmamasının,
annenin bebeğe vakit ayıramamasının, sıkıntılı gebelik ya da travmatik doğum süreçlerinin
bebeğin gaz problemi için önemli risk faktörleri arasında yer aldığı belirtilmektedir.
Bebek üçüncü aydan itibaren rahatlıyor
Merkezi sinir sisteminin gelişimi, bebekte gaz problemine neden olan bir başka sorun
kaynağı olarak görülmektedir. Doğduktan sonraki ilk aylarda bebeğin bağırsaklarında
yaşanan melatonin azlığı, yeterli gevşeme ve rahatlama süresini sağlayamamaktadır. Üçüncü
aydan itibaren melatonin düzenli olarak salınıma başladığında ise gaz probleminin yavaşça
ortadan kaybolduğu görülmektedir.

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Emziren anne nasıl beslenmeli?

Yenidoğan bebekler, annelerinin salgıladıkları sütün yanı sıra annelerinin yedikleri ile de
beslendikleri için emziren annelerin beslenme şekilleri son derece büyük bir önem arz
etmektedir. Doğru yapılmadığı takdirde bebeklerde gaz probleminin meydana gelmesine
sebep olabilen beslenme faaliyetleri, olabildiğince dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
Normalde aldığı enerjinin 750 kalori fazlasını alması gereken emziren anneler, emzirme
sürecinde aldıkları sıvı alımını da attırmalıdırlar. Günde yaklaşık üç litre sıvı tüketmeleri
gereken emziren anneler; çay ve kahve gibi süt verimini düşüren sıvılar yerine su, süt, şerbet,
limonata, ayran, komposto ve hoşaf gibi içecekler tüketmelidirler.
Sigara içen annelerin bebeklerinde, içmeyen annelerin bebeklerine oranla 2 kat daha fazla
görülen gaz problemi nedeniyle emziren annelerin bu süreçte sigara içmemeleri tavsiye
edilmektedir.

Gaz problemi için alınabilecek önlemler

Bebeğinizi emzirirken dik pozisyonda tutmalı ve yeterli sürede emzirmelisiniz. Beslenmenin
ardından bebeğinizin sırtını sıvazlamalı, parmak uçlarınızla oldukça hafif bir şekilde sırtına
vurarak gazını çıkarmalısınız.

Bebeğinizin biberonla beslenme esnasında hava yutmadığından emin olmalısınız. Biberon
seçimlerinizde biberon deliğinin bebeğinizin bulunduğu ay ile uyumlu olmasına dikkat
etmelisiniz.

Bebeğiniz kucağınızdayken hafifçe dans edermiş veya sallarmış gibi yaparak bebeğinizi
okşamalı ve hem görsel hem işitsel hem de dokunsal uyaranlarla bebeğinize yaklaşmalısınız.
Bu süreçte çocuğunuzu aşırı sallamaktan da kaçınmalısınız.

Bebeğinizin gazını gidermek için kullanacağınız ilaçlar çoğu zaman etkili olmayacağı ve yan
etkilere sahip olacağı için ilaç kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışmalısınız.
Ağlama saatlerine yaklaşıldığında bebeğinizi banyoya sokabilir veya sonrasında masaj
yaparak bebeğinizin rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Banyo esnasında bebeğiniz ılık su
içerisinde iken karın masajı yapabilir, karnının üstüne yatırabilir veya ayakları sıcak
tutabilirsiniz.

Emme isteği fazla olan bir bebeğiniz varsa beslenmenin ardından sakinleşebilmesini
sağlayabilmek amacıyla kısa süreli emzik verebilirsiniz.

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