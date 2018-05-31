Bebekte gaz çıkarma yolları

Annenin tükettiği besinler gaza neden olabilir

Bebeklerde gaz oluşumunun kaynaklandığı nedenlere dair pek çok farklı hipotez

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi annenin tükettiği besinlerle ilgilidir. Annenin inek alerjik

olabilecek besinler tüketmesi sonucunda bebekte bulunan bağırsakların geçirgenliği

artmakta ve bu besinler bebeğe geçerek gaz oluşumuna neden olmaktadır. Bu tür sorun

yaratması muhtemel besinler arasında ise kabuklu deniz ürünleri, inek sütü ve inek sütünden

üretilen besinler, çikolata, soya, fıstık, yeşil biber, kahve ve baharatlı yiyecekler yer

almaktadır.

Annenin ruh hali bebeği etkiliyor

Gaz oluşumunun kaynaklandığı öne sürülen bir başka neden ise annede meydana gelen

duygusal sıkıntılardır. Annenin hissettiği ruhsal değişkenlikler ile endişe gibi hislerin, ailede

yaşanan çatışmaların, stresin, eşten ve sosyal çevreden gelen desteğin yeterli olmamasının,

annenin bebeğe vakit ayıramamasının, sıkıntılı gebelik ya da travmatik doğum süreçlerinin

bebeğin gaz problemi için önemli risk faktörleri arasında yer aldığı belirtilmektedir.

Bebek üçüncü aydan itibaren rahatlıyor

Merkezi sinir sisteminin gelişimi, bebekte gaz problemine neden olan bir başka sorun

kaynağı olarak görülmektedir. Doğduktan sonraki ilk aylarda bebeğin bağırsaklarında

yaşanan melatonin azlığı, yeterli gevşeme ve rahatlama süresini sağlayamamaktadır. Üçüncü

aydan itibaren melatonin düzenli olarak salınıma başladığında ise gaz probleminin yavaşça

ortadan kaybolduğu görülmektedir.