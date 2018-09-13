Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi açısından öğretmenlerin 21 günlük bedelli askerlik eğitimlerini sömestir veya yaz tatilinde yerine getirebilecekleri bildirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA GÖNDERECEK

Bedelli askerlik için başvuru yapan veya başvuracak durumda olan öğretmenlerin bilgilerini isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, bu isimleri Milli Savunma Bakanlığına gönderecek.

Bu kapsamda öğretmenler, eğitimin öğretimin aksamaması için sömestr ve yaz tatilinde 21 günlük bedelli askerlik eğitimine alınacak.

