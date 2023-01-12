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'Bekara uygun' diye kiralık daire ilanı verdi, istediği kira dudak uçuklattı! 'Köpek bağlasan durmaz'

12.01.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde metruk ve bakımsız daire için istenen kira fiyatı, görenlerin tepkisini çekti. İlanın açıklamasında dairenin 2+1 olduğu, sadece bekârlara verileceği ve evde kalacak kişi sayısının fark etmeyeceği belirtildi. İşte Görenlerin tepki gösterdiği ilanın detayları ve istenen kira rakamı...

'Bekara uygun' diye kiralık daire ilanı verdi, istediği kira dudak uçuklattı! 'Köpek bağlasan durmaz'

Bir satış sitesinde kiralık olarak 4 bin 500 TL’den ilana konulan dairenin fotoğrafları, ilanı görenlerin tepkisini çekti. Art arda sıralanan görsellerde evin metruk binadan farksız olduğu, kapı ve pencerelerinin kırık olduğu görüldü. Ayrıca tuvalet dâhil evin her noktasının bakımsız olması da ilanı görenlerin dikkatinden kaçmadı.

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KİŞİ SAYISI FARK ETMEZ

Öte yandan ilanın açıklamasında 2+1 daire olduğu belirtilirken, dairenin sadece bekârlara verileceği ve evde kalacak kişi sayısının fark etmeyeceği belirtildi.

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4 BİN 500 TL KİRA İSTEDİ

Metruk ve bakımsız evin kira ücretinin 4 bin 500 TL olduğunu gören Fırat Y. (26), ’Bu evde köpek bağlasan durmaz’ diyerek tepki gösterdi.

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'KÖPEK BAĞLASAN DURMAZ'

İlandaki numarayı arayarak daire hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Fırat Y., "Dün arkadaşıma ev lazımdı, bizde internete girdik ev baktık. Sonra burayı gördük. Herhalde şaka yapıyorlar, öyle bir şey yok herhalde. Sonra inanmadım emlakçıyı aradım, evin burada olduğunu söyledi. Gelip eve baktım. Yani bu evde köpek bağlasan durmaz maalesef ve aileye vermiyorlarmış; fabrika işçilerine falan veriyorlarmış, onlarda insan değil herhalde öyle dediklerine göre. Yani bildiğin hayvan bağlasan durmayacak bir yer. Şaka gibi ama gerçek 4 bin 500 liraya bu ev" dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kira kiralık daire

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