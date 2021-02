Bel ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, yapılan iğne hayatını kararttı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan İsmail İnam, 16 Ağustos 2020'de bel ağrısı şikayetiyle Gökçebey Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste görevli doktor, İsmail İnam'a ağrı kesici iğne yapılmasına karar verdi. Görevli hemşire tarafından kalçasından iğne yapılan İsmail İnam'ın sol ayağında his kaybı oluştu. Görevli hemşire ise iddiaya göre, bacağında oluşan his kaybının zamanla geçeceğini ve normal olduğunu söyledi. Taburcu edilen İsmail İnam, bacağındaki his kaybı geçmeyince bir gün sonra tekrar aynı hastaneye başvurdu. Görevli doktor ise yaşadığı sorunun yapılan iğneyle değil bel ağrısıyla ilgili olduğunu söyledi. Tekrar evine gönderilen İsmail İnam, şikayetleri artarak devam edince bu kez Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İsmail İnam'a, yapılan muayene sonucu 'siyatik sinir yaralanması' teşhisi konuldu. Hastaneye yatırılan İsmail İnam, 30 gün boyunca fizik tedavi gördü. İnam'ın tedavi sonucunda da bacağındaki ağrıları geçmedi. İnam'da sol bacağındaki ağrının yanı sıra, ayağında şişlik ve yürümesinde aksaklık oluştu. İsmail İnam, hastane kayıtları ve bilirkişi raporlarını alarak avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı'na sorumlu doktor ve hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu. 16 Eylül 2020 tarihinde aynı hastanede iğne olduktan sonra sol ayağında uyuşukluk ve ağrı yaşayan T.K. da sorumlular hakkında Sağlık Bakanlığı'na şikayet dilekçesi gönderdi.