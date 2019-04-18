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Belçika Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni soykırımı tasarısını görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 22:05 | Son Güncelleme

Belçika Türk Sivil Toplum Koordinasyonu (BTSTK), Belçika Temsilciler Meclisinin sözde Ermeni soykırımı tasarısını görüşeceğini ve BTSTK’nın konuyu yakından takip edeceğini duyurdu.Belçika Türk Sivil Toplum Koordinasyonu (BTSTK) Başkanı Coşkun Beyazgül, Belçika Temsilciler Meclisinde 24 Nisan’da gerçekleşecek olan ve sözde Ermeni soykırımını ret etmeyi ırkçılık olarak kabul edip edilmeyeceğinin de tartışılacağı toplantıyı yakından takip edeceklerini duyurdu.

Belçika Türk Sivil Toplum Koordinasyonu (BTSTK), Belçika Temsilciler Meclisinin sözde Ermeni soykırımı tasarısını görüşeceğini ve BTSTK’nın konuyu yakından takip edeceğini duyurdu.

Belçika Türk Sivil Toplum Koordinasyonu (BTSTK) Başkanı Coşkun Beyazgül, Belçika Temsilciler Meclisinde 24 Nisan’da gerçekleşecek olan ve sözde Ermeni soykırımını ret etmeyi ırkçılık olarak kabul edip edilmeyeceğinin de tartışılacağı toplantıyı yakından takip edeceklerini duyurdu. BTSTK adına yapılan yazılı basın açıklamasında “Belçika Türk Sivil Toplum Koordinasyonu (BTSTK) olarak Belçika Temsilciler Meclisinde 24 Nisan günü soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar konusunda inkârcılığın cezalandırılmasıyla ilgili bir yasa tasarısının görüşüleceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu yasa tasarısında, inkarcılığı cezalandırılan eylemlerin uluslararası mahkeme kararıyla tanınmış olanlarla sınırlandırılmasının doğru bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Tasarının, çeşitli grupların baskısı nedeniyle sulandırılmaması ve Belçika Türklerini incitici hale getirilmemesi gerektiğini istediklerinin vurgulandığı açıklamada, “İnkarcılığın cezalandırılması konusuyla ilgili olarak, ’Perinçek davası’ olarak bilinen davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İsviçre Devleti’ne karşı açılan davada ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmettiğini, keza, Fransız Anayasa Konseyi’nin de, ifade özgürlüğü ilkesine saygı göstermediği gerekçesiyle Fransa tarafından tanınan soykırımın reddedilmesini cezalandıran tartışmalı yasayı iptal ettiğini de hatırlatmak isteriz.” denildi.

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