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  4. Belediye başkanı da şaşırdı, define avcılarına seslendi! İkizdere'de gizemli tutulan bölge merak uyandırdı: 'İlk kez rastladık'

Belediye başkanı da şaşırdı, define avcılarına seslendi! İkizdere'de gizemli tutulan bölge merak uyandırdı: 'İlk kez rastladık'

16.08.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin İkizdere ilçesi define avcılarının hedefi haline geldi. Bilim insanlarının keşfi sonrası gizli tutulan bölgede geçtiğimiz günlerde define avcıları suçüstü yakalandı. Olay İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz'ü de isyan ettirdi. İnsanların merak edip geldiğini söyleyen Karagöz define avcılarına seslendi.

Belediye başkanı da şaşırdı, define avcılarına seslendi! İkizdere'de gizemli tutulan bölge merak uyandırdı: 'İlk kez rastladık'

İkizdere ilçesindeki imza atılan keşif özellikle de define avcılarının merakını kamçıladı. Geçtiğimiz hafta bölgede bir grup izinsiz kazı yaparken yakalandı. Gizli tutulan bölgede yapılan keşifle ilgili Belediye Başkanı Karagöz'ün define avcılarına isyanı ve uyarısı gündem yarattı. Karagöz, "Münferit olarak daha önce duyduk ama ilk kez bir define olayına rastladık. İşin açıkçası ben de şaşırdım" diye konuştu.

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HAYAT AĞACI, SİLAHSIZ ATLILAR...

Rize'de 2022 yılının Eylül ayında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İkizdere ilçesinde başlayıp, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde devam edecek olan arkeolojik yüzey çalışmalarında, kale kalıntıları, yerleşim yerleri ve bölgede Bozkır kavimlerine ait olduğu düşünülen 3 bin yıl öncesine ait kaya resimleri bulundu. Bölgede sık orman dokusu içinde 4 metre uzunluğundaki kayalara boyama yöntemiyle işlenmiş, 4 silahsız atlı tasvirlere ve Türk toplumunun önemli simgelerinden olan kaya üzerine resmedilmiş hayat ağacı sembollerine ulaşıldı.

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DEFİNE AVCILARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bilim insanlarının keşfettiği mağara resimleri ile eski yerleşim yerlerine ait bilgilerin gizli tutulduğu bölgede, defineciler izinsiz kazı yaparken yakalandı. 9 Ağustos'ta yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Çağrankaya Yaylası'nda bir kişi, sabah saatlerinde iş makinesi ile bir grup kişinin kazı yaptığını görüp belediye başkanına bilgi verdi. Başkanın ihbarıyla adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bir grubun izinsiz kazı yaptığını tespit edip yasal işlem başlattı.

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"KÜLTÜREL DEĞERİ VAR"

Bölgede sadece yerleşim yerlerine ait çanak çömlek bulunduğunu belirten İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz şöyle konuştu:

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"Bir sabah vatandaşımız Çağrankaya Yaylası'nda yürüyüş yaparken, bir tane iş makinesi ile vatandaşların kazı yaptığını görüyor. Ekipler de izinsiz kazı yapanları yakalayıp, haklarında adli süreç başlattı. Ben hocalarıma sorduğumda, 'Burada bir hazine yok, bir altın küpü bulamazlar. Burada olanların parasal bir değeri yok, kültürel bir değeri var. Onlar da bir işlerine yaramayacak' dediler.

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"İLK KEZ BİR DEFİNE OLAYINA RASTLADIK"

Münferit olarak daha önce duyduk ama ilk kez bir define olayına rastladık. İşin açıkçası ben de şaşırdım. Böyle bir şeye yeltenmeyin. Burada kamyonla altın filan yok. İnsanlar meraktan dolayı geliyor. Uzmanlar burada çanak, çömlek ve çeşitli yaşam kalıntıları olduğunu söylüyor. Kaya resmi kimin ne işine yarar ki, kayayı mı söküp götüreceksin? O kaya yerinde değerli."

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(DHA)

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