HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Belediye Başkanı isyan etti: Herkes ilk önce benim kulağımı çınlatıyor

Belediye Başkanı isyan etti: Herkes ilk önce benim kulağımı çınlatıyor

21.09.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Büyükşehir Belediyesi'nin kazı yaptığı yeri göstererek, "Şimdi buraya arabası düşen herkes ilk önce benim kulağımı çınlatıyor. Vallahi de billahi de bunlar benim işim değil. Eğer ki, bu şehirde bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuzdur." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni asfaltladıkları yolun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kazıldığını belirterek, tepki gösterdi.

"İLK ÖNCE BENİM KULAĞIMI ÇINLATIYORLAR"

Yüksel, yaptığı açıklamada, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün ilçedeki çalışmalarının ardından yollarda gerekli onarımı yapmadığını öne sürdü.

Yüksel, "TESKİ bir patlak kazısı yapmış, bu şekilde bırakıp gitmiş. Şimdi buraya arabası düşen herkes ilk önce benim kulağımı çınlatıyor. Vallahi de billahi de bunlar benim işim değil. Eğer ki, bu şehirde bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuzdur." dedi.

"ZORUNUZA GİTMESİN"

TESKİ yöneticilerine seslenen Yüksel, "Ne hikmetse bu patlaklar tam da yolun ortasında oluyor. Yani sizin tam çukurun içerisinde düşeceğiniz yerde oluyor. Zorunuza gitmesin, gerçekten ihanet ediyorsunuz. Her geçen buraya giriyor. Ya iki kürek malzeme atmak zor mu geliyor?" ifadelerini kullandı.

Yüksel, Tekirdağ'da su borusunun patlaması dolayısıyla asfaltlanan yolun bozulması sonrası tepkisini daha önce de çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak göstermişti. (AA)

Büyükşehir Belediye Başkanı’nın koltuğuna oturdu! Yaşlı kadını güçlükle ikna ettilerBüyükşehir Belediye Başkanı’nın koltuğuna oturdu! Yaşlı kadını güçlükle ikna ettiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafes dövüşcüsü ölümle burun buruna: Bu kâbustan uyanmak istiyorumKafes dövüşcüsü ölümle burun buruna: Bu kâbustan uyanmak istiyorum
Sileceğe tüneyip seyahat etti! Gören şaşkınlığını gizleyemediSileceğe tüneyip seyahat etti! Gören şaşkınlığını gizleyemedi
İbret verici açıklama: Ölenlerin yüzde 99'u aşısızİbret verici açıklama: Ölenlerin yüzde 99'u aşısız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.