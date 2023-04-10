Belediye önünde benzin döküp kendini ateşe vermişti! Dehşetten 13 gün sonra...

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de herkesin kanını donduran bir olay meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Yahyalı Belediyesi önüne gelen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ç., bir süre burada bağırmaya başlamıştı. Eşi ve çocuğu yanında olan şahıs, elindeki benzin bidonunu dökünce vatandaşlar, polis ve belediye işçileri M.Ç.'ye müdahale etmek istemişti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Dökülen benzinin alev almasıyla M.Ç., eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve 2 belediye işçisi yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

M.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, hayatını kaybetti. (İHA)