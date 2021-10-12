Ben asla duruşumdan ödün vermem diyen erkekler için trençkot önerileri

Şıklığından ödün vermek istemeyen erkeklerin trençkot aşkı çok eskilere dayanıyor. Çünkü en az kadınlar kadar erkeklerin de şık olması bazen bir ihtiyaç bazen de istek olabiliyor. İşte bu sebeple modern tasarımlardan klasik çizgilere kadar pek çok trençkot modeli mevcut. Şanslıyız ki artık internetten alışverişin de yaygınlaşmasıyla her türlü trençkot modeline ulaşmamız çok kolay.

Siyah trençkot modelleri her durumda kurtarıcınız olmaya hazır!

Siyah trençkot modelleri hem gündelik hayatta hem de özel davetlerde kullanabileceğiniz kurtarıcı modeller arasında bulunuyor. Siyah trençkot modelleri şık dış giyim ihtiyacınızı eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. Bu grupta soğuk havalarda içinizi ısıtacak kalın kumaşlara sahip ve daha uzun trençkot modellerinin yanı sıra güneşli günler için daha ince kumaşlardan yapılmış ve kısa trençkot modelleri de karşımıza çıkıyor. Kruvaze seçenekleri veya tek sıra düğmeli modeller aklınızı başınızdan alacak. Ayrıca bu kategoriden seçeceğiniz trençkotlarınızı hava durumuna uygun olarak spor ayakkabılarla veya klasik ayakkabılar ile kombinleyebilirsiniz.

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Spor giyimin 1 numaralı trençkot modeli: Armani Exchange Londro Fog/Black Allover Trençkot

Başta duruşuyla kalbimizi çalan Armani Exchange Londra Fog/Black Allover Trençkot, daha çok spor tarza sahip erkekler düşünülerek üretilmiş olmalı. Polyester naylon kumaşı sayesinde bu şık trençkotunuzu rüzgarlı, yağmurlu veya karlı havalarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kumaşını kış mevsimine uygun olarak tasarlayan üretici elbette bu benzersiz trençkotun kapüşonunu da unutmamış. Tüm bu özellikleri sayesinde trençkotunuzu soğuk havalarda üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz. Ayrıca öndeki iki büyük cebi ve bir göğüs cebi de Armani Exchange Londra Fog/Black Allover Trençkot'a oldukça şıklık katıyor.

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Rengarenk OUlike trençkot modelleri ile duruşunuza şıklık katın

Kruvaze yaka detayıyla herkesi kendine hayran bırakan OUlike trençkot modelleri; aynı zamanda gri, turuncu, beyaz, yeşil gibi pek çok farklı rengiyle de beğenileri topluyor. Bu şık OUlike trençkot modelleri, yüksek kaliteli polyester kumaştan üretiliyor. Böylece yağmuru ve rüzgarı geçirmiyor. Ayrıca dar kesimi sayesinde siz de bu ürünle çok daha şık görünebilirsiniz. Trençkotunuzu günlük pantolon, kazak ve tişörtlerin yanında takımlarla da kombinleyebilirsiniz. Bu şekilde her ortamda rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünü, özel günlerde sevdiklerinize hediye ederek onların da kalbini çalabilirsiniz.

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Aowofs kısa trençkot ile ilkbahar ve serin yaz akşamlarınızı şıklıkla buluşturun

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Kısa modelleriyle öne çıkan Aowofs trençkotlar, serin yaz akşamlarında ve ilkbaharda sizi yalnız bırakmıyor. Hafif kumaşıyla siz de trençkotunuzun üstünüzdeki varlığını unutabilirsiniz. Her ne kadar hafif bir kumaşa sahip olsa da kaliteli yapısıyla sizi rüzgardan koruyan trençkotun, bej rengi de kullanıcılardan tam not alıyor. Sırt yırtmacı, katlanabilir yakası ve iki çıtalı cebiyle şıklığınıza hoş bir dokunuş yapıyor. Ayrıca Aowofs trençkot, ayarlanabilir kemeriyle size fonksiyonel bir kullanım sunuyor.

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Kiğılı'nin sevilen trençkot modeli: Kruvaze Trençkot

Erkeklerin vazgeçemediği markaların başında gelen Kiğılı'nin sevilen modeli Kruvaze Trençkot, bu sonbaharda da size eşlik etmeye hazır. Siyah, orta bej ve koyu lacivert olmak üzere üç farklı rengiyle dikkat çeken bu model duruşunuza şıklık katarak daha havalı görünmenizi sağlıyor. Pamuk ve polyamid kumaş karışımından oluşan trençkot mevsim geçişlerinde sizi serin havalardan koruyor. Ayrıca ayarlanabilir kemeri de size kullanım kolaylığı sağlıyor. Siz de hem günlük kullanımda hem de özel günlerde trençkotunuzu kombinlemeye doyamayacaksınız!

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Hem mevsimlik hem kışlık: Youthup Trençkot

"Öyle bir ürün olsun ki baharda trençkot olarak kullanayım, kış mevsiminde de mont olarak kullanayım." diyorsanız bu ürün tam size göre! 1 yün ceketi ve çıkarılabilir gileti ile trençkotunuzu isterseniz sonbaharda isterseniz de soğuk kış günlerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda orta uzunluktaki bu ürün, fermuarlı yapısıyla kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca katlanabilir yakası ve düğmeleri de ürüne hareketlilik katıyor. Trençkotun iki iç cebinin ve iki dış cebinin olması da fonksiyonel bir kullanıma sahip olduğunu gösterir nitelikte.

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Maserto trençkot modelleri aklınızı başınızdan alacak!

Maserto'nun trençkot modelleri pek çok erkek tarafından en çok beğenilen modeller arasında sayılıyor. Maserto, trençkot modellerinde su itici kumaş kullanarak adeta yağmurlu havalara meydan okuyor. Ayrıca slim fit trençkot modelleri olduğunuzdan daha şık görünmenizi sağlıyor. Mono yaka ve tek yırtmaç detayları da stilinize harika bir dokunuşta bulunuyor. 2 adet iç cepli ve 2 adet dış cepli bu trençkotlar sizlere fonksiyonel bir kullanım da sunuyor. Bunun yanında pek çok renge sahip olan trençkot modellerinden siz de dilediğinizi seçebilirsiniz.

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"Ben kış mevsiminde de trençkot kullanacağım." diyorsanız Altınyıldız Classics'in kışlık trençkotu tam size göre!

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Trençkotların klasik modellerinden vazgeçemeyen erkekler, kış mevsimi için de uygun trençkot arayışına girebiliyor. Bu şekilde düşünen kullanıcılarının sesine cevap veren Altınyıldız Classics sizin için kışlık trençkotunu tasarladı. Bu trençkot yün ve polyester karışımı bir kumaştan oluşuyor. Böylece kış mevsiminin dondurucu soğuklarında bile sizi üşütmüyor. Klasik model trençkot mono yaka, yan cep ve tek yırtmaç ile taçlanıyor. Ayrıca ürünün standart fit modelde olması da kullanıcılara bir artı olarak sunuluyor.

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Kaşe kullanmayı sevenler buraya!

Fiyesmen, kaşe trençkot modelleri ile erkeklerin kalbini fethetmeye geliyor! Siz de gri renkli, slim fit, İtalyan kesim kaşe trençkot ile kendinizi İtalyan erkeği gibi hissedebilirsiniz. Bu trençkot sportif tarzı ve kısa yapısıyla da çok seviliyor. Ürün sizi serin bahar akşamlarında sıcacık tutmak için yumuşacık kaşe pamuk kumaştan oluşuyor. Aynı zamanda düğmeleri trençkota şık bir dokunuş yapıyor. Kemerli olması da size de fonksiyonel bir kullanım sunuyor.

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Kamuflaj model ile cesaretini topla!

Kamuflaj detaylı ve kapüşonlu bu trençkot, orta kalınlıkta pamuk kumaştan üretiliyor. Ürünün kapüşonu bağlamalı ve astarlı olarak karşımıza çıkıyor. Ön kapaması fermuarlı ve yine üst kısmında çıtçıtları bulunuyor. Bunun yanında arka kısmındaki dekoratif bağcıklar ürüne daha şık ve spor bir hava katıyor. Trençkotun çok sayıda ve geniş hazneli fonksiyonel ceplere sahip olması ise çanta kullanmanızı bile gerektirmeyecek durumda. Ayrıca kol ağızlarının lastikli yapısı, soğuğa karşı sizi koruyor.

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