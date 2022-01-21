HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. "Beni ilgilendirmez" demeyin! Başkasının dertlerini dinlemek beyni güçlendiriyor

"Beni ilgilendirmez" demeyin! Başkasının dertlerini dinlemek beyni güçlendiriyor

21.01.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiyle birlikte bireysel aktiviteler artarken, bireyselliğin beyne etkisi ise uzun vaade de iyi sonuçlar getirmiyor. Uzmanlar, rutinlerin beynin bir tür düşmanı olarak tarif ederken, sorunlar karşısında kolay yolu seçmek de beyindeki sınırlı sayıda bulunan sinir hücrelerini daha az işe yarar hale gelmesine neden olduğunu belirtiyor.

"Beni ilgilendirmez" demeyin! Başkasının dertlerini dinlemek beyni güçlendiriyor

İş, okul, ev değişiklikleri ya da eş, sevgili gibi ayrılıklarda insanların yaşadığı değişimlerin bilişsel esneklik açısından önemli olduğunu söyleyen Nöroloji ve Sinirbilim Uzmanı Doç. Dr. Selen Gür Özmen, “Bir başkasının problemlerini dinleyerek, o deneyimleri yaşamadan da çözümlere ulaşma şansımız var. Sorunlar karşısında geliştirilen bu deneyim de bilişsel esnekliğe neden olarak beyni güçlendirir” dedi.

iStock-1273728379

Rutinlerinden şaşmayan insanların daha fazla unutkanlık, bilişsel sorunlar, depresyon ve anksiyeteyle mücadele ettiğini ifade eden Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Nöroloji Uzmanı ve Sinirbilimci Doç. Dr. Selen Gür Özmen, bir başkasının sorunlarını dinlemenin de beyne yararlı olduğunu söyleyerek, beyni geliştiren maddeleri sıraladı.

"RUTİNLER BEYNİN DÜŞMANI"

Beynin rutinleri evrimsel olarak tercih ettiğini ifade eden Doç. Dr. Selen Gür Özmen, kişinin kendisini daha güvende hissedebilmesi için genelde kolay yolu seçebildiğini söyledi. Bu kolay yolun beyindeki sınırlı miktarda bulunan hücreleri daha az işe yarar hale getirdiğini ve beynin birbirleriyle bağlantı yollarını kapattığını söyleyerek, rutinden çıkan kişilerin beyin hücreleri nöronlar arası sinaptik bağlantı yollarını arttırarak beyin sağlığına fayda sağladığını dile getirdi. Aynı zamanda beynin daha fazla aktif kullanılması hem psikolojik hem de nörolojik hastalıklardan uzak kalınmasına neden olmaktadır.

Bu kadar faydalı olduğunu kimse bilmiyordu! Her ayrıntısı şaşırtacak her sabah aksatmadan yiyeceksinizBu kadar faydalı olduğunu kimse bilmiyordu! Her ayrıntısı şaşırtacak her sabah aksatmadan yiyeceksiniz

"BAŞKALARININ SORUNLARINI DİNLEMEK BEYNİN İŞLEVİNİ ARTTIRIYOR"

Bir başkasını dinlemenin bilişsel esneklik konusuyla ilgili olduğunun altını çizen Özmen, şunları söyledi; “Bilişsel olarak esnek olmak, farklı durumlar karşısında farklı çözümleri üretebilmeyi anlatır. Daha önce işe yarar bir çözüm artık işe yaramıyorsa yeni bir alternatif üretebilmeyi ya da başka bir konuda, problemde kullandığımız çözümü tamamen başka bir konu ve başka bir durum karşısında kullanılabilir hale getirmek olarak görebiliriz. Bütün bunları ve de bunları hızlı ve başkalarına ihtiyaç duymadan yapabilmek bilişsel esnekliktir.

iStock-1304824707

Bir de dış faktörlere adapte olabilmek, iş, okul, ev vb. gibi değişimler aynı zamanda eş ya da sevgili ayrılıkları insanın hayatındaki önemli değişimlerdir. Tüm bunlara adapte olabilmek, bilişsel esnekliktir, adapte olamamak da katılıktır. Sonuçta hayatta yaşamadığınız birçok alternatif bulunmakta. Bu alternatifleri başkalarının deneyimlerini dinleyerek, okuyarak, gözlemleyerek o deneyimleri yaşamadan da çözümlere ulaşma şansımız var. Daha önce başkasının anlattığı, yaşadığı bir çatışma veya problemde, alternatif yolların nasıl sonlara ulaştığının biz başkalarından dinler, öğrenir ve sindirirsek aynı problemle karşılaştığımızda, alternatif çözümlerin nelere yol açtığını daha önceden bildiğimiz için çok daha kolay doğru yolu seçme ve yönlenme şansımız olabilir”

FİZİKSEL AKTİVİTELER HAFIZAMIZI GÜÇLENDİRİYOR

Fiziksel aktiviteler ile zihinsel egzersiz arasında ciddi bir ilişki olduğunu dile getiren Özmen, uyku öncesi ve sakin olduğumuz zamanlarda öğrenmeye daha kapalı olunduğunu ve hareketli olunan anlarda ise üreticiliğin arttığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Dünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçtiDünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçti
Gençleşmede yeni trend! Etkisi inanılmazGençleşmede yeni trend! Etkisi inanılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

İlginizi Çekebilir

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.