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  4. Benzin istasyonunda kamyon yandı! Polislerin dikkati sayesinde faciadan dönüldü

Benzin istasyonunda kamyon yandı! Polislerin dikkati sayesinde faciadan dönüldü

04.11.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki bir benzin istasyonunda bulunan kamyonda yangın çıktı. Bölgede devriye gezen motosikletli yunus timlerinin dikkati sayesinde fark edilen yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Benzin istasyonunda kamyon yandı! Polislerin dikkati sayesinde faciadan dönüldü

Muğla'daki olay, Kötekli Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, benzin istasyonu yıkama alanına gelen bir kamyonun kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

POLİSLER FARK ETTİ

Kamyonun kasasından dumanların çıktığını fark eden yunus timleri ve benzin istasyonu çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının erken fark edilerek söndürülmesi facianın önüne geçerken, kamyonda maddi hasar meydana geldi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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yangın Muğla

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