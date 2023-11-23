Beren Saat ile dans ederken görüntülendi! Gülcan Arslan sütyen-tayt tarzıyla dikkat çekti

Bir dönem Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti. 37 yaşındaki oyuncu kısacık kestirdiği saçlarıyla bambaşka bir görünüme bürünmüştü.

Güzel isim sosyal medyada iddialı kareleriyle de adından söz ettiriyor. Oyuncu, Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı Netflix filmi İstanbul İçin Son Çağrı’nın galasına katıldı.

After partide Beren Saat ile dans ederken görülen güzel isim tarzıyla dikkat çekti.

Gülcan Arslan siyah sütyen ve minicik bir taytın üzerine giydiği oversize ceketiyle yine adından söz ettirdi.







