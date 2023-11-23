MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beren Saat ile dans ederken görüntülendi! Gülcan Arslan sütyen-tayt tarzıyla dikkat çekti

Beren Saat ile dans ederken görüntülendi! Gülcan Arslan sütyen-tayt tarzıyla dikkat çekti

23.11.2023 08:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Çocuk Sevdim ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle tanınan güzel oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Gülcan Arslan son olarak Beren Saat ile galada dans ederken görüntülendi ve yine iddialı seçimiyle dikkat çekti.

Bir dönem Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti. 37 yaşındaki oyuncu kısacık kestirdiği saçlarıyla bambaşka bir görünüme bürünmüştü.

Güzel isim sosyal medyada iddialı kareleriyle de adından söz ettiriyor. Oyuncu, Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı Netflix filmi İstanbul İçin Son Çağrı’nın galasına katıldı.

1

After partide Beren Saat ile dans ederken görülen güzel isim tarzıyla dikkat çekti.

Galada Kıvanç Tatlıtuğ ile boy gösteren Beren Saat'in tarzı sosyal medyayı ikiye böldü Galada Kıvanç Tatlıtuğ ile boy gösteren Beren Saat'in tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Ekran Alıntısı

Gülcan Arslan siyah sütyen ve minicik bir taytın üzerine giydiği oversize ceketiyle yine adından söz ettirdi.

asdaa

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ben ikna olmadım!" demişti! Selin Ciğerci'nin gelirini tek tek açıkladı "Ben ikna olmadım!" demişti! Selin Ciğerci'nin gelirini tek tek açıkladı
Kıvrımlarıyla tanınan model önce sütyensiz hallerini gösterdi...Kıvrımlarıyla tanınan model önce sütyensiz hallerini gösterdi...
MasterChef'te ipler gerildi! Favori isim şeflerin önünde bağırdı: "Ne yaptın! Tövbe yarabbim ya!"MasterChef'te ipler gerildi! Favori isim şeflerin önünde bağırdı: "Ne yaptın! Tövbe yarabbim ya!"
Anahtar Kelimeler:
Gülcan Arslan Oyuncu ünlü oyuncu yaşında
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu! Bomba iddia: 300 kişiye...

Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu! Bomba iddia: 300 kişiye...

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor

Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor

Asansörde cansız bedenleri bulunmuştu! Genç kızın son ifadeleri ortaya çıktı

Asansörde cansız bedenleri bulunmuştu! Genç kızın son ifadeleri ortaya çıktı

PVV açık farkla birinci sıraya yerleşti, Geert Wilders: 'Ülkeyi biz yöneteceğiz'

PVV açık farkla birinci sıraya yerleşti, Geert Wilders: 'Ülkeyi biz yöneteceğiz'

Çektiği video başını yaktı! Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı!

Çektiği video başını yaktı! Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

Oğluna gelin adayı olarak öyle bir isim seçti ki...

Oğluna gelin adayı olarak öyle bir isim seçti ki...

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.