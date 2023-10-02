Beşiktaş'ta korku dolu anlar: Yerinden kopan kaya parçaları evlerin üzerine düştü! 'Tak diye bir ses geldi, yataktan hopladım'

Olay, Kuruçeşme Mahallesi Akıncılar Aralığı Sokak’ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gündür süren yağışların ardından yumuşayan topraktan kopan kaya parçaları, yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başladı. Kopan parçalardan biri alt taraftaki evin yan duvarına çarparken, büyük bir kaya parçası ise istinat duvarını yıktı.

Yuvarlanmaya devam eden kaya parçalarından bazıları da bir başka evin kömürlüğüne çarparak yıkılmasına neden oldu. Ağaçlar sayesinde hızı kesilen kaya parçaları, daha sonra bir villanın bahçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaya parçalarının tekrar yuvarlanma ihtimaline karşı bazı evlerin tahliye edildiği belirtildi.

"BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ"

Mahalle sakinlerinden Murat Ayaksız, "Bir uğultu geldi. Uğultunun arkasından gürültü patladı, kayaların sesi geldi. Yukarıda büyük bir kaya parçası, kütle var mahallenin üstünde. Oradaki kütle kopunca boşta olan ne varsa alıp aşağıya indirdi. Mahalle şu anda çok mağdur durumda. Çok yağmur yağdı, muhtemelen yukarıdan su da çok geldi. Yukarı mahallenin suyu da oradan akıyor. O, kayaları oynattı, parçaladı ve gördüğünüz gibi çok büyük kütleler var. Caddeye kadar inen kütleler var. Doğalgaz zarar gördüğü için koştum ve kapattım. Kimsenin aklına gelmemiş o heyecanla, korkuyla. Büyük bir facia olabilirdi" dedi.

"SES GELDİ, YATAKTAN HOPLADIM"

Olayın şahitlerinden Ahmetcan Güngör isimli bir başka vatandaş ise, "Tak diye bir ses geldi, yataktan hopladım. Sonra baktım ki duvar gitti. Kömürlük gitti, evin duvarı gitti. Sonra kalktım dışarı çıktım" diye konuştu.

DHA-İHA

