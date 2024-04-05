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  4. Beşiktaş'taki yangın faciası! 29 kişinin hayatını kaybettiği olayda yeni gelişme

Beşiktaş'taki yangın faciası! 29 kişinin hayatını kaybettiği olayda yeni gelişme

05.04.2024 10:55
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Son dakika haberi: Beşiktaş Gayrettepe’de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin ölümüyle biten yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'taki yangın faciası! 29 kişinin hayatını kaybettiği olayda yeni gelişme

Son dakika! Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

MOBİLYACI SERBEST BIRAKILMIŞTI

Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alınmıştı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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yangın beşiktaş
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