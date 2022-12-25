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Beyaz altın olarak biliniyor! Kış aylarının vazgeçilmez içeceği cinsel gücü artırıyor, öksürüğü geçiriyor

25.12.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında sıcak içeceklere olan talepler çok daha fazla artıyor. Kış hastalıklarından korunmak, bağışıklığı güçlendirmek için çeşitli içecekler bulunuyor. Doğada zor bulunan ve beyaz altın olarak bilinen o içecek vücudu hastalıklara karşı zırh gibi koruyor. Faydasını duyanlar mutfaklarından eksik etmiyor.

Beyaz altın olarak biliniyor! Kış aylarının vazgeçilmez içeceği cinsel gücü artırıyor, öksürüğü geçiriyor

Vazgeçilmez kış içecekleri denildiğinde akla gelen salep bu yıl da fazlasıyla ilgi görüyor. Tarçınla olan uyumuyla tercih edilen salebin faydaları yeteri kadar bilinmiyor. Solunum yolu hastalıklarına karşı vücut direncini arttıran salebin özellikle kış aylarında içildiğinde grip ve nezle gibi soğuk algınlığına, doyurucu olması, enerji vermesi, içerdiği kalsiyum ve protein sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmesi gibi birçok nedenden dolayı vazgeçilmez içecekler arasında yer alıyor.

KIŞIN İÇECEK YAZIN DONDURMA OLARAK KULLANILIYOR

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Karabük’te, kış aylarının vazgeçilmezi olan salep doğada çok zor bulunması ve toplanması ile yapımının emek gücüne dayalı olması dolayısıyla kilosu 2 bin 400 liradan alıcı buluyor. Salep üreticisi İsmail Yılmaz, salebin yazın ve kışın farklı kullanıldığını belirterek, “Safranbolu’nun birçok yerinde özellikle ormanlarda yabani salep yetişiyor. Ekilerek üretimi de yapılıyor. Salep kış aylarının en güzel içeceğidir. Yaz aylarında da dondurma yapımında kullanılan bir üründür. Biz de yaz aylarında hazırlayarak kuruturuz. İhtiyaca göre de değirmende öğütürüz. İçmek için ya da dondurma için hazırlarız” dedi.

SALEP NASIL TÜKETİLİR?

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İsmail Yılmaz, salebin tüketimi ile ilgili ise, “Tüketim olarak yarım çay kaşığı toz salepten bir fincan salep çıkar ya da bir litre süte bir tatlı kaşığı salep atılıp Türk kahvesi gibi isteğe göre şeker katılıp pişirerek yapılabilir. Biz zaten baharatçı olduğumuz için çoğu üründe olduğu gibi salebin satışını yaparken de tarifini de veriyoruz” diye konuştu. ’Beyaz altın’ olarak da bilinen, toplaması ve üretiminin zor olduğu salebin ormandan kaçak yollarla toplanmasının ise 109 bin 503 TL cezası bulunuyor.

SALEBİN FAYDALARI

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  • Kabızlık ve şişkinliği giderir.
  • Sindirimi kolaylaştırır.
  • Hemoroid şikayetlerinin azaltılmasında etkin rol oynar.
  • Hafızayı ve zihni güçlendirir.
  • Göğüs hastalıklarını giderir.
  • Basur hastalığının tedavinde kullanılır.
  • Öksürük ve bronşiti giderir.
  • Adet düzensizliğine iyi gelir.
  • Cinsel gücü artırıcı özelliktedir.
  • Yağ yakma hızını arttırır.
  • Vücudun ısınmasını sağlar.
  • Şekeri çıkarmadan vücudun tatlı ihtiyacını karşılar.

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