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Beyaz Saray'dan dikkat çeken Karadeniz açıklaması: Rusya sivil gemilere saldırabilir

20.07.2023 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin “potansiyel askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirileceğini duyurmasının ardından ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna limanlarının girişlerine ilave deniz mayınları döşediğini ve bu konuda Ukrayna'yı suçlayıp Karadeniz'deki sivil gemilere saldırı düzenleyebileceğini ileri sürdü.

Beyaz Saray'dan dikkat çeken Karadeniz açıklaması: Rusya sivil gemilere saldırabilir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kirby, Rusya'nın Ukrayna limanlarına saldırdığını ve tarımsal altyapıya zarar verdiğini kaydederek, Moskova'nın saldırılarını Karadeniz'deki sivil gemilere yönelik saldırıları da içerecek şekilde genişletebileceği uyarısında bulundu.

"İLAVE DENİZ MAYINLARI DÖŞEDİLER"

Koordinatör Kirby, şunları kaydetti:

"Elimizdeki bilgiler Rusya'nın Ukrayna limanlarının girişlerine ilave deniz mayınları döşediğini gösteriyor. Dün de Rusya'nın Ukrayna'ya ait olduğunu iddia ettikleri deniz mayınının tespit edilip patlatıldığına dair bir video yayınladığını gördük. Bunun Karadeniz'de sivil gemilere yönelik herhangi bir saldırıyı meşrulaştırmak ve ardından 'sahte bayrak' operasyonu kapsamında Ukrayna'yı suçlamak için koordinasyon içinde yürütülen bir çaba olduğuna inanıyoruz."

Bu konudaki gelişmeleri yakından izleyeceklerini belirten Kirby, diğer yandan Rusya'ya Tahıl Koridoru Anlaşması'na geri dönme çağrılarını yineledi.

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MİSKET BOMBALARI UKRAYNA'NIN ELİNDE

Kirby, ABD tarafından verilen misket bombalarının Ukrayna'ya ulaştığını ve sahada konuşlandırıldığını teyit etti ancak detaylar için Ukraynalıların bilgi vermesinin doğru olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalıların misket bombalarını "uygun ve etkin" şekilde kullandığını söyleyen Kirby, bunun Rusya'nın savunma manevraları üzerinde etkisi olduğunu ifade etti.

Kirby, ayrıca, farklı kanallardan ulaştıkları Kuzey Kore'nin, sınırı geçen ABD'li askerle ilgili herhangi bir yanıt vermediğini kaydetti. (AA)

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