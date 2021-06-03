HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beyaz Saray, İsrail'de hükümet değişikliğinin ABD-İsrail ilişkilerini etkilemeyeceğini vurguladı

Beyaz Saray, İsrail'de hükümet değişikliğinin ABD-İsrail ilişkilerini etkilemeyeceğini vurguladı

03.06.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail'de koalisyon hükümeti kurulmasının ABD-İsrail ilişkilerini etkilemeyeceğini ve bu ülkenin "önemli bir stratejik ortak" olmaya devam edeceğini söyledi.

Beyaz Saray, İsrail'de hükümet değişikliğinin ABD-İsrail ilişkilerini etkilemeyeceğini vurguladı

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rakiplerinin koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmaya varmasına Beyaz Saray'ın yorumunun ne olduğunu sordu.

Psaki, söz konusu hükümet değişikliğinin iki ülke ilişkilerini etkilemeyeceğine işaret ederek "Siyaset ve siyasi yapılanma konusundaki kararlar İsrail'in kendisine aittir. İsrail önemli bir stratejik ortak olmaya devam edecektir. Onlarla kalıcı bir güvenlik ilişkimiz var, bu devam edecek." dedi.

Beyaz Saray: Biden ve Erdoğan 14 Haziran'da Brüksel'de görüşecekBeyaz Saray: Biden ve Erdoğan 14 Haziran'da Brüksel'de görüşecek

BIDEN, ÜLKELERDEN SİBER SALDIRI SUÇLULARINA LİMAN OLMAMALARINI İSTEYECEK

Öte yandan ABD'deki özel sektöre yönelik son dönemde artan ve Rusya kaynaklı olduğu iddia edilen siber saldırıları da değerlendiren Psaki, özel şirketlere siber güvenliklerini güçlendirme ve bilgisayar korsanlarına istedikleri fidyeleri vermeme çağrısında bulundu.

Psaki, siber saldırılar konusunun ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 16 Haziran'da yapılacak zirvede de gündeme geleceğini belirterek "Biden, sorumluluk sahibi ülkelere siber saldırı suçlularına liman olmamaları ve bu tarz yapılanmalara karşı kararlı adımlar atmaları çağrısında bulunacak." diye konuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Paris'te uçakta bomba alarmı!Paris'te uçakta bomba alarmı!
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
İsrail Binyamin Netanyahu

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Durum hiç olmadığı kadar ciddi! "Karadeniz de ölür"

Durum hiç olmadığı kadar ciddi! "Karadeniz de ölür"

Peş peşe korkunç kazalar: 15 ölü, 3 yaralı

Peş peşe korkunç kazalar: 15 ölü, 3 yaralı

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Destek veren ünlüler hakkında şoke eden gelişme

Destek veren ünlüler hakkında şoke eden gelişme

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.