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Beylikdüzü'nde kafe çıkışı dehşet! O anlar kamerada

22.02.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yakınlarıyla bir kafeden çıkan S.A. kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar koşarak olay yerinden ayrılırken, saldırı anı güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Beylikdüzü'nde kafe çıkışı dehşet! O anlar kamerada

Olay, saat 20.40 sıralarında Barış Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir kafenin önünde yaşandı. İddiaya göre S.A., 3 arkadaşı ile birlikte kafeden çıktı ve otomobiline doğru yöneldi. O sırada kimliği belirsiz 2 kişi, arkasından tabancayla ateş açtı.

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S.A. YARALANDI

Saldırganlar koşarak olay yerinden ayrılırken S.A., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından S.A., ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için başlattı.

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(DHA)

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Beylikdüzü silahlı saldırı

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