Beylikdüzü'nde kafe çıkışı dehşet! O anlar kamerada

Olay, saat 20.40 sıralarında Barış Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir kafenin önünde yaşandı. İddiaya göre S.A., 3 arkadaşı ile birlikte kafeden çıktı ve otomobiline doğru yöneldi. O sırada kimliği belirsiz 2 kişi, arkasından tabancayla ateş açtı.

S.A. YARALANDI

Saldırganlar koşarak olay yerinden ayrılırken S.A., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından S.A., ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için başlattı.

(DHA)

