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Beylikdüzü’nde şüpheli ölüm! Yalnız yaşayan adamı komşuları kanlar içinde buldu: "İçeri girip baktık, gitmiş"

16.04.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Remzi Tunç, komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Yerde kanlar içinde bulunan Tunç'un ölümü üzerine soruşturma açıldı. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Tunç'un ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Beylikdüzü'nde bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Beylikdüzü Sahil Mahallesi Cümbüş Sokakta, komşusu Remzi Tunç’tan 4 gündür haber alamayan Erdal Çetin, bir arkadaşını çağırarak, saat 13.00 sıralarında daireye girdi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Tunç’u yerde kanlar içinde bulan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Tunç’un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Tunç’un ölümü hakkında inceleme başlattı. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Tunç'un ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

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"PERŞEMBE GÜNÜ AMELİYATA GİDECEKTİ"

Yaşananları anlatan Tunç’un komşusu Erdal Çetin, "Perşembe günü ameliyata gidecekti. Kalktım, baktım çamaşırları asılı. Yağmur yağacaktı. Ben sürpriz yapmak için çamaşırlarını toplamak istedim. Çamaşırları topladım, balkona koydum. Sonra bir baktım televizyonu çalışıyor. ‘Remzi’ diye bağırdım. Sonra koşarak bir hocamızı çağırdım. İçeri girip baktık, gitmiş. Kafasında kan vardı" dedi. (DHA)

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