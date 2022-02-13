HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beyoğlu'nda akılalmaz anlar! Borcunu böyle tahsil etti…

Beyoğlu'nda akılalmaz anlar! Borcunu böyle tahsil etti…

13.02.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde akılalmaz anlar yaşandı. Borç verdiği ve bir türlü geri alamadığı kişiyi karşısında görünce bir anda çılgına döndü. Alacaklı olan kişi borcunu döverek alırken ilginç anlar kameralara böyle yansıdı.

Beyoğlu'nda borç verdiği ve bir türlü geri alamadığı kişiyi karşısında gören alacaklı, borçluyu döverek alacağını aldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Tarlabaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir buçuk yıl önce bir kişiye borç para veren kişi, alacağını bir türlü alamadı. Borçlu kişi parayı ödememek için izini kaybettirdi. Alacaklı ise Tarlabaşı Caddesi üzerinde borç verdiği kişiyi görünce boğazına sarılarak alacağını istedi. Alacaklı, parasını geri almak için borçluyu darp etmeye başladı.

2

‘BORCUM VARDI ONU ALDI’

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında alacağını tahsil eden kişi olay yerinden ayrıldı. Borcunu ödemeyen kişi ise “Benim o kişiye borcum vardı. Onu aldı" dedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

3

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Abla bakar mısın' dedi, dehşeti yaşattı! Görüntüler ortaya çıktı'Abla bakar mısın' dedi, dehşeti yaşattı! Görüntüler ortaya çıktı
Kıbrıs'ta yakalanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktıKıbrıs'ta yakalanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Peş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdiPeş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdi
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Polis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdı

Polis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdı

Duyanlar şaşırıyor ama... Düğününü 4 kez iptal etti!

Duyanlar şaşırıyor ama... Düğününü 4 kez iptal etti!

O ülkede tüm kısıtlamalar kaldırıldı! Maske dahil...

O ülkede tüm kısıtlamalar kaldırıldı! Maske dahil...

Bakırköy'de dehşet anları! Otomobiller kurşun yağmuruna tutuldu…

Bakırköy'de dehşet anları! Otomobiller kurşun yağmuruna tutuldu…

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.