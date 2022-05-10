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  4. Beyoğlu'nda güpegündüz vahşet! Sokak ortasında darp edip, kalbinden bıçakladılar

Beyoğlu'nda güpegündüz vahşet! Sokak ortasında darp edip, kalbinden bıçakladılar

10.05.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda 28 yaşındaki bir genç, tartıştığı kişiler tarafından sokak ortasında vahşice öldürüldü. Yolda karşılaştığı şahsın cep telefonunu almakla suçlanan Samet Civelek, çıkan kavgada 3 kişi tarafından dövüldü. Sokaklarda bir süre devam eden kovalamacanın ardından köşeye sıkıştırılan genç, kalbinden bıçaklandı. Yaralı halde bir süre daha kaçan Civelek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde arkadaşlarının yanına giden Faruk A. (37), yolda karşılaştığı Samet Civelek'i (28) cep telefonunu çalmakla suçladı. İddiaya göre Civelek, bir anda Faruk A.’nın cep telefonunu alınca aralarında tartışma çıktı. O esnada tartışmanın üzerine gelen Faruk A.’nın arkadaşları Tuncay B. (38) ve İbrahim B. (37) ile Civelek arasında kavga çıktı. Dakikalarca süren kavgada 3 şahıs, kaçan Civelek’i bir süre kovaladı. Sokak arasındaki bir binaya giren Civelek’i yakalayan şahıslar, burada onu yumruk ve tekmelerle darp etti.

KÖŞEYE SIKIŞTIRIP KALBİNDEN BIÇAKLADI

Kavganın ardından şahısların elinden kurtulmayı başaran Civelek, bu kez de bulvar üzerinde koşmaya başladı. Arkasından kovalamaya devam eden 3 şahıstan biri, kaldırımda köşeye sıkıştırdığı Samet Civelek’i kalbinden bıçakladı. Can havliyle tekrardan kaçmaya başlayan ağır yaralı genç, bir süre sonra yere yığılırken, Tuncay B. ve İbrahim B. ise koşarak kaçtı.

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KAVGA VE CİNAYET ANI KAMERADA

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, görüntülerde, Civelek, şahıslardan kaçarak binaya sığınıyor. Binaya giren şüpheliler genci sokakta darp ediyor. Şahısların elinden kurtulan genç koşarak kaçıyor, diğerleri de arkasından kovalıyor. Genci kaldırımda sıkıştıran şahıslardan biri onu kalbinden bıçaklıyor. Genç can havliyle tekrardan koşarak kaçıyor. Şahıslardan olay yerinden ayrılıyor.

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KURTARILAMADI

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ağır yaralı Civelek için polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbinden bıçaklanan genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan talihsiz genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin olayın başında tartıştığı Faruk A.'yı yerde otururken buldu. Yaşananları anlatan şahıs, olaya karışan diğer iki arkadaşının kaçtığını söylemesinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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OLAYA KARIŞAN 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yakalama çalışmalarına devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen Tuncay B. ve İbrahim B. polis ekipleri tarafından Avcılar ve Beyoğlu'nda saklandıkları yerde cinayette kullanılan bıçakla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Faruk A., Tuncay B. ve İbrahim B.’ye ifadelerinin alınmasının ardından “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (İHA)

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cinayet Beyoğlu
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