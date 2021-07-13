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Beyrut Limanı patlamasında yakınlarını kaybeden ailelerden 'tabutlu' protesto

13.07.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan’daki Beyrut Limanı patlamasında hayatını kaybedenlerin aileleri İçişleri Bakanlığı önünde tabutlu protesto düzenledi. Aileler, daha sonra bakanlık binasına girmeye çalıştı.

Beyrut Limanı patlamasında yakınlarını kaybeden ailelerden 'tabutlu' protesto

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020’de yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınların adalet arayışı devam ediyor.

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Beyrut Limanı patlaması soruşturmasını yürütmekle görevli Hakim Tarık Bitar, soruşturmada Lübnan’ın eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski Bayındırlık Bakanı Ghazi Zuaiter ve eski İçişleri Bakanı Nohad Al-Mashnouq’un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti. Hakim Bitar’ın, hakkındaki suçlamalarla ilgili Başbakan Hassan Diab’ın da ifadesini alacağı belirtilmiş, Diab’ın hangi gün ifade vereceği açıklanmamıştı.

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TABUTLU PROTESTO DÜZENLENDİ

İçişleri Bakanı Tuğgeneral Muhammed Fahmy’nin Kamu Güvenliği Genel Müdürü Tümgeneral Abbas İbrahim hakkında dava açılmasına izin vermeyi reddetmesi, yakınlarını kaybeden ailelerin protestolarına neden oldu.

Patlamanın yıldönümüne sayılı günler kala aileler, “Dokunulmazlıklar kaldırılana ve adalet sağlanana kadar felaket getiren suç için hesap verebilirlik” sloganı ile İçişleri Bakanlığı önünde tabutlu protesto düzenledi. Aileler, daha sonra bakanlık binasına girmeye çalıştı.

GÖZ YAŞARTICI GAZ İLE MÜDAHALE

Aileler, patlamadan sorumlu olanların dokunulmazlıklarının kaldırılmasını, soruşturmanın devam etmesini ve adaletin yerini bulmasını istediklerini dile getirirken, patlamada hayatını kaybeden yakınlarının resimlerini ve onların cenazelerini temsil eden sembolik tabutları ellerinde taşıdılar. Ailelerin Bakanlık binasını basmaya çalışması üzerine güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

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NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020’de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra ise büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 210 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut’ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti.

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Patlamayı soruşturan Hakim Fadi Savvan, 10 Aralık’ta Başbakan Diab’ın yanı sıra eski bakanlar Khalil, Zuaiter ve Fenianos’u ihmal ile suçlamıştı. Başbakan Diab ve eski bakanların görevlerini ihmal etmekle suçlanması ülkede tartışmalara yol açmıştı. Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski bakanlar Khalil ve Zuaiter’in talebi üzerine soruşturmayı hakim Savvan’dan almış, daha sonra soruşturmaya Hakim Bitar atanmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Beyrut Lübnan
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