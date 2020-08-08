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Beyrut'taki patlamaya fotoğraf çekimi sırasında yakalandılar

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2020 12:00 | Son Güncelleme

Lübnan’ın başkenti Beyrut'taki şiddetli patlamaya ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Patlamaya bir gelin ve damat düğün fotoğrafı çekimi sırasında yakalandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki depoda bulunan amonyum nitratın yanması sonucu büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 154 kişi hayatını kaybetmiş, 120'si ağır 5 binden fazla kişi yaralanmıştı. Şiddetli patlamaya ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde patlamanın olduğu bölgeye yakın bir noktada düğün fotoğrafı çekimi yaptıran bir gelin ve damat patlama anına tanık oluyor, etraftaki camların kırıldığı, çiftin büyük korku yaşadığı görülüyor.

Emin Şamlı ve Hind Fanous’un fotoğraf çekimini gerçekleştiren İbrahim Kitmitto o anları, “Patlama anında ne olduğunu bilmiyorduk. Bu bir deprem mi yoksa dünyanın sonu mu, çünkü hayatımızda bu sesi hiç duymadık, çok korkunç bir sesti. Camlar ve molozlar üzerimize düştü, Şükürler olsun ki hayattayız herkesin durumu iyi” diyerek anlattı.

(İHA)

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