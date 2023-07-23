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Bıçaklı saldırı sonrası HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan tepki! "Bizi durdurmaya çalışanlara şu mesajı vermek istiyorum"

23.07.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HÜDA PAR'ın Adana İl Başkanlığı'na yapılan bıçaklı saldırı sonrası HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan açıklama geldi. Yapıcıoğlu "Arkasında her kim varsa bütün yönleriyle bu olayın bir an önce açığa çıkmasını istiyoruz" diye konuştu. Yapıcıoğlu saldırıyla ilgili tepkisini dile getirirken ayrıca "İnşallah ne bizi meşru dairenin dışına çekebileceksiniz, ne bizim gözümüzü korkutabileceksiniz ne de bizi hizmetlerimizden geri koyabileceksiniz" dedi.

Bıçaklı saldırı sonrası HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan tepki! "Bizi durdurmaya çalışanlara şu mesajı vermek istiyorum"

Dün akşamüstü HÜDA PAR'ın Adana İl Başkanlığı'na giren A. S., Adana İl Başkanı Salih Demir'i ve İl Sekreteri Sacit Pişgin'i bıçaklamış, Pişgin yaşamını yitirirken A. S. gözaltına alınmıştı. Pişgin bugün son yolculuğuna uğurlandı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu "Kime yapılırsa yapılsın bu tür saldırının kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu saldırıların devam etmemesi için mutlaka herkesin kendine düşeni yapması gerekiyor" dedi.

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YAPICIOĞLU PARTİ BİNASINI ZİYARET ETTİ

Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı’ndaki bıçaklı saldırı sonrası sabah saatlerinde Adana’ya geldi. Yapıcıoğlu, dün HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir’in yaralandığı, İl Sekreteri Sacit Pişgin’in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının yaşandığı Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi’ndeki parti binasını ziyaret etti. Bina önünde kurulan taziye çadırında partililerle görüşen Yapıcıoğlu, başsağlığı diledi.

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"ARKASINDA HANGİ GÜÇLER VARDIR BİLMİYORUZ"

Yapıcıoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada saldırının ibadet sırasında yapıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktaran Yapıcıoğlu, "Bu olay henüz çok taze. Sebebi nedir, yapan kimdir, ne amaçla yapmıştır, arkasında hangi güçler vardır bilmiyoruz. Emniyet ve adliye işini yapıyor. Arkasında her kim varsa bütün yönleriyle bu olayın bir an önce açığa çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

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"BİZİ DURDURMAYA ÇALIŞANLARI ŞU MESAJI VERİYORUM"

Yapıcıoğlu, seçimler öncesinde de benzer saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"14 Mayıs seçimlerinden önce Mersin milletvekili adayımızın seçim bürosuna bombalı saldırı yapıldı. Seçim standımızda bekleyen kardeşlerimize silahlı, bıçaklı, sopalı saldırılar oldu. O gün yeterince güçlü bir tepki verilebilseydi belki bugün daha acı olan bu hadise yaşanmayacaktı. Umarım bir daha yaşanmaz. Bu seferki hadiseye siyaset dünyasından güçlü tepkiler geldi, gelmeye devam ediyor. Kime yapılırsa yapılsın bu tür saldırının kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu saldırıların devam etmemesi için mutlaka herkesin kendine düşeni yapması gerekiyor."

Yapıcıoğlu, toplum için çabalamaya devam edeceklerini ifade ederek, "Bizi durdurmaya çalışanlara buradan şu mesajı vermek istiyorum; beyhude uğraşıyorsunuz. İnşallah ne bizi meşru dairenin dışına çekebileceksiniz, ne bizim gözümüzü korkutabileceksiniz ne de bizi hizmetlerimizden geri koyabileceksiniz. Bu asla mümkün değildir" dedi.

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Ardından Pişgin’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak parti önüne getirildi. Burada partililerden helallik alındıktan sonra cenaze toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı’na getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişinin katılımıyla Pişgin son yolculuğuna uğurlandı. Pişgin’in cenaze törenine AK Parti Adana Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Adana Valisi Süleyman Elban ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.S. (71) gözaltına alınmıştı.

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