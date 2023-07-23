CHP toplantısında tansiyon yükseldi! İmamoğlu, rakibinin o sözlerine sert çıktı: 'Sokakta gezemiyorsun, gelmiş burda...'

Seçimlerden mağlubiyetle ayrılıp kurultay sürecine ilerleyen CHP, bu yolda birçok tartışmanın da içinden geçiyor. İmamoğlu ve beraberindeki bir grup CHP'linin değişim isteğine Kemal Kılıçdaroğlu 'yenilenme' karşılığını veriyor ve kurultaya dek görevi bırakmayacağı yönünde mesaj veriyor. Değişim tartışmalarına yeni bir boyut kazandıran ise geçtiğimiz günlerde görüntüleri sosyal medyaya sızan Zoom toplantısı oldu.

GİZLİ TOPLANTI SONRASI İLK GÖRÜŞME

Söz konusu toplantıda; Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Engin Altay, Gökhan Günaydın, Özgür Özel gibi isimlerin olağanüstü kurultay için çağrı yapmayı değerlendirdikleri dakikalar yer alıyordu. Toplantı ve toplantının sızması krize yol açarken dün Kılıçdaroğlu ile belediye başkanları bir araya geldi.

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI!

Toplantıda Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında gerginlik yaşandı. Sözcü'den İsmail Saymaz, Kerimoğlu'nun toplantıda İmamoğlu'nu hedef alarak "Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır. Seçim kampanyasında ‘Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim' demeyenler suçludur. Önseçim yapılmasını istiyorum. Eğer önseçim yapılırsa İBB başkanlığına adayım" dediğini aktardı.



Bülent Kerimoğlu

İMAMOĞLU OTURDUĞU YERDEN YANITLADI: AHLAKSIZ SENSİN!

Kerimoğlu'na sözlerine oturduğu yerden yanıt veren İmamoğlu ise Saymaz'ın paylaştığına göre şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir üslup olmaz. Bana hitaben konuşamazsın. En az dört kez hakaret ettin. Aynen iade ediyorum. Ahlaksız, sensin! Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun. Gelmiş burada konuşuyorsun.”

İMAMOĞLU ADAY OLACAK MI?

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden aday olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Kılıçdaroğlu, her fırsatta İmamoğlu'nun yeniden aday olması dileğini dile getiriyor. İmamoğlu'nun ise değişim çağrısı, erişime açtığı internet sitesi ve benzeri adımlarıyla CHP Genel Başkanlığı'na adaylığının sinyalleri verdiği öne sürülüyor.