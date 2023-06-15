HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden'ın başını çok ağrıtacak! ABD, tarihinin en büyük dolandırıcılığı ile sarsıldı: "Herkesin erişebileceği sonsuz para havuzu..."

Biden'ın başını çok ağrıtacak! ABD, tarihinin en büyük dolandırıcılığı ile sarsıldı: "Herkesin erişebileceği sonsuz para havuzu..."

15.06.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı adeta kasıp kavuran pandemi döneminde dolandırıcılar boş durmadı, Kovid-19 için biriken yardım fonundan dudak uçuklatan miktarda para çalındı! "ABD tarihinin en büyük dolandırıcılığı" olarak nitelendirilen olayda Kovid-19 yardım fonundan 280 milyar dolardan fazla para çalındı. Ayrıca 123 milyar dolardan fazla paranın ise israf edildiği ortaya çıktı.

Biden'ın başını çok ağrıtacak! ABD, tarihinin en büyük dolandırıcılığı ile sarsıldı: "Herkesin erişebileceği sonsuz para havuzu..."

ABD, tarihinde eşi benzeri görülmemiş miktarda bir dolandırıcılık haberiyle sarsıldı. Associated Press'in (AP) haberine göre ABD hükümeti Kovid-19 yardımı olarak toplamda 4,2 trilyon dolar ayırmıştı. Uzmanlar dolandırıcıların işlerini kolaylaştıracak adımlar attıkları gerekçesiyle şimdi hükümeti suçluyor.

1

KOVİD-19 YARDIMININ YÜZDE 10'U

Haberde, olay “ABD tarihinin en büyük dolandırıcılığı” olarak nitelendirilirken, bu miktardan 280 milyar dolardan fazlası çalındığı, 123 milyar dolardan fazlasının ise israf edildiği aktarıldı. Bunun da Kovid-19 için yapılan toplam yardımın yüzde 10’una denk geldiği belirtildi.

HÜKÜMET SUÇLANIYOR

Müfettişler ve uzmanlar ise Kovid-19 salgınının başlarında, yardım için ayrılan fonun hızlı bir şekilde dağıtımını yapmaya çalışan hükümeti suçlayarak, yardımlara başvurularda kısıtlamaların çok az ve gözetimin yetersiz olduğunu dile getirerek, bunun da dolandırıcıların işlerini kolaylaştırdığını ileri sürdü.

AA-20230613-31421493-31421475-BIDEN_BEYAZ_SARAYDA_DIPLOMATIK_PERSONELI_AGIRLADI

Yetkililer, dolandırıcıların hapishanelerdeki mahkumların ve ölülerin sosyal güvenlik numaralarını kullanarak, işsizlik yardımları aldığını ve bunu ülke çapında birçok eyalette yaptıklarını belirtti.

"HERKESİN ERİŞEBİLECEĞİ SONSUZ BİR PARA HAVUZU"

Washington Doğu Bölgesi Başsavcılığının Dolandırıcılık ve Beyaz Yaka Suçlar Birimi Şefi Dan Fruchter, "Burada herkesin erişebileceği sonsuz bir para havuzu vardı. İnsanlar, yasal olmasa da sosyal olarak kabul edilebilir bir şey olduğunu düşünerek kendilerini kandırdı." ifadesini kullandı.

2

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ MİKTARDA DOLANDIRICILIK"

ABD Adalet Bakanlığının Kovid-19 Dolandırıcılıklarıyla Mücadele Birimi Yardımcı Direktörü Mike Galdo yardım fonunun çalınmasıyla ilgili, "Bu, benzeri görülmemiş miktarda bir dolandırıcılık." dedi.

Washington hükümetinin şimdiye kadar aralarında askerler, papazlar, diğer resmi görevliler ve suçluların da bulunduğu 2 bin 230’dan fazla kişiyi dolandırıcılıkla suçlayarak işlem yaptığı ve binlercesinin soruşturmasının ise devam ettiği ifade ediliyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
122 yıldan beri kesintisiz yanıyor!122 yıldan beri kesintisiz yanıyor!
İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!
Kirada yüzde 25 zam sınırı, emekli aylıkları, asgari ücret... Hepsi bugün masada!Kirada yüzde 25 zam sınırı, emekli aylıkları, asgari ücret... Hepsi bugün masada!
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Joe Biden abd kovid-19

En Çok Okunan Haberler

Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

Müge Anlı: "Cinsel gücü artırıyormuş..."

Müge Anlı: "Cinsel gücü artırıyormuş..."

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

Dünyada sadece 6 tane var, biri de Ronaldo'da! İstanbul'da ele geçirildi, değeri...

Dünyada sadece 6 tane var, biri de Ronaldo'da! İstanbul'da ele geçirildi, değeri...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.