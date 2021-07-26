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Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci bu sözlerle uyardı: Yanlış yöne doğru gidiyoruz

26.07.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının giderek arttığını ve aşı karşıtlarının ülkeyi “gereksiz bir çıkmaza” götürdüğünü söyledi.

Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci bu sözlerle uyardı: Yanlış yöne doğru gidiyoruz

CNN’e değerlendirmede bulunan Fauci, ülkede yükselişe geçen vaka sayıları konusunda çok öfkeli olduğunu belirterek, “Yanlış yöne doğru gidiyoruz.” uyarısında bulundu.

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Aşı yaptırmayı reddedenlerin devam eden salgında ülkeyi ‘gereksiz bir çıkmaza’ doğru götürdüğünü vurgulayan Fauci, vaka artışlarıyla tekrar maske takma zorunluluğu ve bazı kesimlerde bağışlık sistemini güçlendirmek için destekleyici aşılar konusunun aktif olarak değerlendirildiği bilgisini paylaştı.

"VAKALARDAKİ ARTIŞ AŞISIZLAR ARASINDA BİR SORUN"

Fauci, "Vakalardaki artışlar, ağırlıklı olarak aşısızlar arasında bir sorun, bu yüzden aşısız insanlara gidip aşı olmaları için neredeyse yalvarmamızın nedeni bu." diye konuştu.

Günlük Kovid-19 aşılamalarını takip eden ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son verilerine göre ülkede ilk doz aşı yaptıranların oranı yüzde 56,8, ikinci doz aşı olanların oranı da yüzde 49,1 civarında bulunuyor.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Joe Biden
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