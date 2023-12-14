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Biden mı, Trump mı tartışması sürerken ABD'den dikkat çeken anket geldi! İkisi de değil

14.12.2023 23:20 | Son Güncelleme:
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Dünya 2024 yılında ABD'deki başkanlık seçimini takip edecek. Aday yoklama çalışmaları devam ederken ABD'li seçmen, "Trump mı, Biden mı?" sorusuna "İkisi de değil" yanıtını verdi.

Biden mı, Trump mı tartışması sürerken ABD'den dikkat çeken anket geldi! İkisi de değil

AP-NORC tarafından 1074 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre, ülkedeki seçmenlerin çoğu 2024'teki başkanlık seçimlerinde Biden ile Trump'ın adaylığından memnun değil.

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ANKETLERDE İKİSİ DE SEVİNDİRMİYOR

Katılımcıların yüzde 56'sı Biden'ın Demokratların başkan adayı olarak seçime katılmasına "çok" veya "biraz" memnun olmayacağını belirtirken, Cumhuriyetçilerin başkan adayının Trump olması halinde ise bu oran yüzde 58 oldu.

Biden'ın başkan adaylığına sevineceğini söyleyenlerin oranı yüzde 27'de kalırken, "fark etmez" diyenler ise yüzde 16 olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 32'si Trump'ın başkan adaylığından memnun olacağını ifade ederken, yüzde 10'u tarafsız kaldı.

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TARAFSIZ KALANLARIN ORANI

Partiler bazında ankete göre ise Demokrat seçmenlerin yüzde 49'u Biden'ın başkan adaylığından memnun olacağını belirtti. Demokrat seçmenlerin yüzde 32'si Biden'ın başkan adaylığından memnun olmayacağını ifade ederken, yüzde 18'i durumun kendileri için fark etmeyeceğini kaydetti.

Cumhuriyetçi seçmenlerden Trump'ın adaylığından memnun olanların oranı yüzde 65'e çıkarken, memnuniyetsizliğini dile getirenler yüzde 26, tarafsız kalanlar yüzde 9 oldu.

Söz konusu anket, 30 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında ABD genelinde 1074 yetişkin seçmen üzerinde gerçekleştirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
abd biden trump
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