HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden onayladı! Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım

Biden onayladı! Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım

01.02.2024 20:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına izin veren kararnameyi onayladı. Yaptırım listesine girenlerin ABD'deki varlıkları dondurulacak, vize alamayacak.

Biden onayladı! Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Batı Şeria'da güvenliği zedeleyenlere yönelik hazırlanan başkanlık kararnamesine imza attı.

Kararname ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı son dönemde şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimciler, ABD yönetiminin yaptırımlarına maruz kalacak. Yaptırım listesine dahil edilenler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.

thumbs_b_c_2cfa25c9b6b4a67b3c0bec80c4f972fd

4 KİŞİ YAPTIRIM LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

Biden, ilgili açıklamasında Batı Şeria'daki güvenliğin ve istikrarın bozulmaması için bu adımı attıklarını ve bölgedeki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Konuyla ilgili arka plan toplantısı düzenleyen bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararname kapsamında isimleri belirtilmeyen 4 kişinin şimdiden yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında en az 381 Filistinli hayatını kaybetti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 yaşındaki çocuk madeni parayı yuttu, bir anda fenalaştı7 yaşındaki çocuk madeni parayı yuttu, bir anda fenalaştı
Yardım çağrısı yapan kadın ölü bulunduYardım çağrısı yapan kadın ölü bulundu
Kilise saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 34 şüpheli hakimliğe sevk edildiKilise saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 34 şüpheli hakimliğe sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Joe Biden
En Çok Okunan Haberler
Gram altın için tarihi açıklayıp, rakam verdiler!

Gram altın için tarihi açıklayıp, rakam verdiler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.