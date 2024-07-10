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  4. Biden ‘tarihi’ diyerek tüm dünyaya ilan etti! ABD ve 4 Avrupa ülkesinden Putin’i kızdıracak karar

Biden ‘tarihi’ diyerek tüm dünyaya ilan etti! ABD ve 4 Avrupa ülkesinden Putin’i kızdıracak karar

10.07.2024 07:51
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ABD’de başlayan NATO zirvesine Biden’ın açıklaması damga vurdu. ABD Başkanı Joe Biden, ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya'nın, Ukrayna'ya "tarihi" önemde stratejik ve taktik hava savunma sistemi sağlayacağını bildirdi. İşte Biden’ın açıklamasının detayları…

Biden ‘tarihi’ diyerek tüm dünyaya ilan etti! ABD ve 4 Avrupa ülkesinden Putin’i kızdıracak karar

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinin ilk gününde yaptığı konuşmada, Rusya’nın işgal girişimine karşı Ukrayna'ya hava savunma sistemlerini içeren “tarihi önemde bir destek” sağlayacaklarını açıkladı.

ABD’nin başkenti Washington'da yapılan NATO Zirvesi, ittifakın 75. yılının kutlandığı etkinlik ile birlikte resmen başladı. Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda düzenlenen etkinlikte, ABD Başkanı Joe Biden açılış konuşması yaptı. NATO'nun hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirten Biden, bu yıl 23 müttefikin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya ayırdığını hatırlattı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine değinen Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'da durmayacağını" belirterek "Ancak şunu bilin ki, Ukrayna özellikle bizim ortak desteğimiz sayesinde Putin'i durduracaktır" ifadelerini kullandı.

“NATO HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ”

Ukrayna savaşından önce Putin’in NATO'nun dağılacağını düşündüğünü belirten Biden, “Bugün NATO tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü” dedi. Ukrayna'nın bağımsızlığını koruyacağına dair inancını vurgulayan Biden, “Bu anlamsız savaş başladığında Ukrayna özgür bir ülkeydi. Bugün hala özgür bir ülke ve savaş sonunda Ukrayna özgür ve bağımsız bir ülke olarak kalmaya devam edecek" şeklinde konuştu. Biden, "Rusya galip gelemeyecek. Ukrayna kazanacak” dedi.

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UKRAYNA'YA TARİHİ DESTEK

Ukrayna'ya yeni bir askeri destek paketi sağlayacaklarını açıklayan Biden, “Bugün Ukrayna'ya hava savunması için tarihi önemde bir destek sağlayacağımızı duyurmak istiyorum. ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya, Ukrayna'ya ilave 5 stratejik hava savunma sistemi için teçhizat sağlayacak. Gelecek aylarda ise ABD ve ortakları, Ukrayna'ya onlarca ilave taktik hava savunma sistemi sağlayacak" şeklinde konuştu. Biden, Ukrayna'nın bu sayede şehirlerini Rus füzelerine karşı koruyabileceğini vurguladı.

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“RUSYA BAŞARISIZ OLUYOR”

Putin'in yürüttüğü savaştan Rusya’nın da zarar gördüğüne dikkat çeken Biden, 350 binden fazla Rus askerinin öldüğünü, 1 milyonunun ise yaralandığını ifade etti. "Hiç kuşkunuz olmasın, Rusya bu savaşta başarısız oluyor” diyen Biden “Pek çok genç insan Rusya'da artık bir gelecek görmediği için ülkeyi terk ediyor” şeklinde konuştu.
Programda Biden, Stoltenberg’e Başkanlık Özgürlük Madalyası takdim etti.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Hava Savunma Sistemi abd biden putin
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