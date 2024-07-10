Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için ABD'de! Yoğun diplomasi trafiği başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkenti Washington'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti Andrews Askeri Hava Üssü'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Washington Büyükelçisi Sedat Önal Karşıladı.

Erdoğan buradan konaklayacağı otele geçti. Cumhurbaşkanı, burada vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı.

Erdoğan'ı karşılayanların ellerinde Türkçe ve İngiliz "Hoşgeldiniz" yazılı pankartlar vardı. "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları da atıldı.

Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, kendilerine sergilenen sevgi gösterisine el sallayarak karşlılık verdi.

Erdoğan daha sonra da Andrew W. Mellon Auditorium'da düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı.

Etkinliğe katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla toplu fotoğraf çektirdi.

Erdoğan programın bitiminde tekrar kalacağı otele hareket etti.

Burada da Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la bir araya geldi. Görüşmede iki ülke heyetleri de yer aldı.

Öte yandan NATO üyesi 32 ülkenin liderleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı programda yaptığı konuşmada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “İttifakımız, iki yıkıcı dünya savaşını yaşamış insanlar tarafından kuruldu. Savaşın dehşetini, acısını ve korkunç insan kaybını çok iyi biliyorlardı. Bu nedenle de bunun bir daha yaşanmaması konusunda kararlıydılar. Bu yüzden NATO’yı barışı korumak ve özgürlüğü güvence altına almak için net bir amaçla kurdular” dedi.

NATO’nun kuruluş belgesi olan Washington anlaşmasının sadece 14 paragraf ve birkaç sayfadan oluştuğunu ifade eden Stoltenberg, “Bu kadar az kelimenin bu kadar çok kişi için bu denli anlam ifade ettiği hiç olmamıştı. Barış muhafaza edildi ve özgürlük teminat altına alındı. Bu da NATO’yu tarihin en başarılı ittifakı haline getirdi. 10 yıl önce NATO’ya geldiğimde NATO tarihin en başarılı ittifakı olmasına rağmen, dünyanın en uzun süreli ittifakı değildi. Bu onur, antik Yunan şehir devletlerinin oluşturduğu ve 74 sene süren Delian Birliği’ne aitti. Bu nedenle ittifakımızın 75. yıl dönümünde NATO’nun artık sadece dünyanın en başarılı ve en güçlü değil aynı zamanda tarihin en uzun süreli ittifakı olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

“RUSYA’NIN KAZANMASINA İZİN VEREMEYİZ”

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşın nesillerdir görülen en büyük güvenlik krizi olduğunu vurgulayan Stoltenberg, “Ukrayna, olağanüstü cesaret gösterdi ve NATO müttefikleri de daha önce benzeri görülmemiş miktarda destek sağladı. Fakat gerçekçi olalım, Ukrayna için desteğimiz garanti değildi. Bu basit bir mesele değil çünkü desteğimizin bir bedeli ve getirdiği riskler söz konusu. Gerçek şu ki, Rusya gibi saldırgan bir komşunuz olduğunda ortada bedeli olmayan seçenekler bulunmuyor. Savaşta risksiz seçenek yoktur ve unutmayın, en büyük risk, Rusya’nın Ukrayna’da kazanması olacaktır. Bunun olmasına izin veremeyiz” dedi.

Rusya’nın kazanmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i daha da cüretkar hale getireceğini söyleyen Stoltenberg, “Bu aynı zamanda İran, Kuzey Kore ve Çin’deki otoriter liderleri de cesaretlendirecektir. Hepsi de Rusya’nın vahşi savaşını destekliyor. Hepsi, NATO’nun başarısız olmasını istiyor. Bu savaşın neticesi, önümüzdeki on yıllar boyunca küresel güvenliği şekillendirecek. Özgürlük ve demokrasi için ayağa kalkmanın zamanı şimdi, yeri ise Ukrayna” dedi.







