Biden, Ulusal Güvenlik Konseyini topluyor! "Rusya her an saldırabilir"

Rusya-Ukrayna krizi dünya gündeminde yerini korumaya devam ediyor. Ülkenin doğusundan ateşkes ihlalleri olduğuna dair haberler gelirken Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın gün içinde Ulusal Güvenlik Konseyini toplayacağını açıkladı. Açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den geldi.

"RUSYA HER AN SALDIRABİLİR"

Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, Ukrayna'da gelişen durumu izlemeye devam ediyor ve sahadaki olaylar hakkında ulusal güvenlik ekibi tarafından düzenli olarak bilgilendiriliyor. (Ulusal güvenlik ekibi) Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceğini teyit ettiler." dedi.

"BAŞKAN, ULUSAL GÜVENLİK KONSEYYİNİ TOPLAYACAK"

Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında müttefik ülke liderleri ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi aldığını kaydeden Psaki, "Başkan öğleden sonra Ukrayna'daki durumla ilgili Ulusal Güvenlik Konseyini toplayacak." ifadelerini kullandı.

"RUS ORDUSU KİEV'E SALDIRACAK"

Biden, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiği ve Rus ordusunun Kiev'e saldıracağını tahmin ettiklerini söylemişti.

Kaynak: AA



