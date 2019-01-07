Bikini firması alay konusu oldu! 'Vajinamı mumlamam gerekecek!'

Moda zaman içinde çok değişti. Ve her yıl, yeni bir şey bulmak oldukça zorlaşıyor. Bu yüzden tasarımcılar sıklıkla gündelik şeylerin ötesine geçiyor ve ortaya tuhaf şeyler çıkıyor.

Neden moda olduğuna anlam verilemeyen tuhaf kıyafetler

50 dolara online satışa çıkan 'yetersiz bikini' sosyal medyada alay konusu oldu. Naylon ve elastandan yapılan külotlar son derece yüksek kesimli ve yeniden ayarlama için yandan bir toka tasarımına sahip.

VAJİNAMI MUMLAMAM GEREK! İşte kumaş eksikliğinden dolayı yorum yağmuruna tutulan o bikiniye gelen bazı yorumlar: ''Bunu giydiğimde frikik vermek kaçınılmaz diye düşünüyorum, bunu giymek için vajinamı mumlamam gerekiyor, kumaşta neden bu kadar cimri davrandınız.''

Bunu giymek plajlarda moda olur mu bilmiyoruz ama moda uğruna neler giyilebildiğini az çok biliyoruz. Şimdi okuyacaklarınız da trend uğruna giyilen kıyafetlerden oluşuyor.

KOT PARÇALARINDAN YAPILMIŞ DENİM GİYSİLER İşte ne pahasına olursa olsun satın almamanız gereken birkaç moda kıyafet örneği...

'TÜYLÜ BACAK' GÖRÜNÜMLÜ TAYTLAR

ÇAMURA BULANMIŞ GİBİ GÖRÜNEN KOT CEKET

TÜYLÜ TIRNAKLAR

İŞLEMELİ ÇORAPLAR

HAVLU SÜTYENLER

TERS KOT

ERKEKLERE ÖZEL TULUMLAR

KOVBOY SANDALETLER

GÖBEK GÖRÜNÜMLÜ BEL ÇANTASI

ŞEFFAF TAYTLAR

ELBİSE ALTINA PANTOLON GİYMEK

TOPUKLU SPOR AYAKKABI

"OLDUKÇA ATEŞLİ" Online moda devi Asos tarafından "oldukça ateşli" yorumu yapılan pantolon için müşteriler şaşkına dönerken, kıyafet Twitter'da viral haline geldi. Pantolonun sadece elde yıkamaya uygun olduğu açıklanırken, pek çok kullanıcı böyle bir şeyi asla giymeyeceğini söyleyen yorumlar yazdı.

GELENEKSEL SIĞIR ÇOBANI GİYSİSİ Chaps isimli pantolon, İspanyolların chaparreras teriminin kısaltılmış bir versiyonu aslında. Chaparreras geleneksel olarak İspanya ve Meksika'daki sığır çobanları tarafından giyilen bir kemer ve bacak örtücülerinden oluşan pantolon.

Bu moda devinin ilk olağandışı kot tasarımı değil. Daha önce de Ağustos ayında piyasaya sürdükleri tuhaf pantolon, oldukça ilgi çekmişti.

ESKİ KOTLARDAN ÇİZME

TRANSPARAN AYAKKABILAR

BÜYÜK BEDEN GÖMLEK

LATEKS ÇORAPLARDAN AYAKKABI

FARKLI RENKTE ÇİZMELER

YIRTIK ÇORAPLAR

POPOYU AÇIKTA BIRAKAN KOT

KÜRK SANDALET

PLASTİK KOT PANTOLON

ERKEKLERE ÖZEL DANTEL TİŞÖRT

ÇİFT KOT

TAYT ÇİZME

PANTOLONLA BİRLEŞİK ÇİZMELER

KIZARMIŞ TAVUK BACAĞI PANTOLON

DEV TULUM

DEV ÖRME KAZAK