HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bıktıran çağrı! 'Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, oğluna kız arayan bile var

Bıktıran çağrı! 'Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, oğluna kız arayan bile var

02.11.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi’nde 2021 yılının ilk 9 ayında, sisteme düşen 4 milyon 778 bin 288 çağrının yüzde 52’si, kayıtlara 'asılsız çağrı' olarak girdi. Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Özer Gövce, “Oğluna kız arayanlar bile 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım talebinde bulunuyorlar. Bu bizi olumsuz etkiliyor” dedi. 112 Acil Çağrı Merkezi personeli Pınar Özsoy da bazı vatandaşların kendilerini tavuk siparişi için aradığını kaydederken, bazılarının ise küfredip kapattığını ifade etti.

Bıktıran çağrı! 'Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, oğluna kız arayan bile var

Hatay’da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 2021'in ilk 9 ayında 4 milyon 778 bin 288 çağrı düştü. Bu ihbarların yüzde 52’si 'asılsız çağrı' olarak kayıtlara geçti. Sağlık birimi, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, orman ve doğa koruma, itfaiye ve AFAD ile beraber toplamda 8 birimle gerçekleşen çağrı hizmetlerindeki, asılsız çağrılar ekipleri ve çağrı yönlendiricileri zor durumda bırakıyor.

''BİRİMLER BİRBİRLERİYLE DAİMA İSTİŞARE HALİNDE''

112 Acil Çağrı Merkezi'nin, ön çağrı alıcı ve çağrı yönlendiricilerden oluştuğunu söyleyen Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Özer Gövce, "Bizlere düşen vakalar ön çağrı alıcı personelimiz tarafından karşılanır ve çağrı yönlendiricilerimize yönlendirilir. Çağrı yönlendiricilerimiz, sağlık birimi, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, orman ve doğa koruma, itfaiye, AFAD ile beraber toplam 8 birimdir. Birimlerimiz, sadece çağrıların gereğini yapmakla kalmıyor takibini de yapıyorlar. Dolayısıyla bu 8 birimimizle ilgili herhangi koordinasyon ya da eş güdümlü bir reaksiyon süreci oluştuğunda karşılıklı birbirimizle burada istişare edebiliyoruz. Bu da ekibimizin daha hızlı, daha olanaklı müdahaleler gerçekleştirmesine olanak sunuyor” dedi.

''ACİL ÇAĞRILAR DIŞINDA BURAYI RAHATSIZ ETMEMELİ''

112 Acil Çağrı Merkezi'nde etkin müdahalelerin yanı sıra gelen asılsız çağrıların kendilerini zor durumda bıraktığını söyleyen Gövce, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asılsız ihbarların oluşması gerçekten ihtiyaç sahiplerinin arka planda mağdur olmasına neden olabilmektedir. Vatandaşlarımızdan kısaca isteğimiz şudur, 112 Acil Çağrı Merkezleri aranırken lütfen acil çağrıların dışında burayı rahatsız etmemeleridir. Bu çağrıların bizi olumsuz etkilediğini bilmelerini istiyoruz" dedi.

Screenshot_8

''OĞLUNA KIZ ARAYAN BİLE 112’Yİ ARAMIŞ''

Asılsız gelen çağrıların çeşitlerine de değinen Gövce, “Yemek şirketinden yemek siparişi vermek ya da telefonunun pin kodunu unutup da burayı arayanlara rastlıyoruz. Ayrıca, ilimizi ziyaret edip de ‘nerede gezebilirim veya nerede daha iyi yemek yiyebilirim?’ tarzında boş muhabbetlerle burayı gereksiz yere meşgul ettiklerine şahit olduk ve hatta oğluna kız arayanlar bile 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp buradan bir yardım talebinde bulunuyorlar. Bu bizi gerçekten olumsuz etkiliyor.”

Screenshot_10

SİPARİŞ VERMEK İÇİN ARIYORLAR

Gövce, ayrıca vatandaşların, sadece insan değil, her türlü canlının arama ve kurtarmaya ihtiyaç duyduğu anda 112’yi arayabileceğini, bu durum da çağrı merkezinde ‘acil çağrı’ olarak değerlendirilmesi gereken bir unsur olduğunu söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezi personeli Pınar Özsoy da bazı vatandaşların kendilerini televizyon talebi ve tavuk siparişi için aradığını kaydetti. 112 Acil Çağrı Merkezi personeli Cumali Gönül de kimilerinin merkezi arayıp pasta siparişi verdiğini ve hatta bazılarının ise küfredip kapattığını belirtti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olanlara para ödülü vereceklerAşı olanlara para ödülü verecekler
PARTNERÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktıÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı
Erdoğan'dan flaş karar! Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı...Erdoğan'dan flaş karar! Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı...
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

Türkiye sınırına asker gönderdiler

Türkiye sınırına asker gönderdiler

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.