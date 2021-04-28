Bilgisayar fiyatlarına zam sinyali!

Pandemi şüphesiz birçok sektörü etkiledi. Pandeminin üzerine bir de özellikle otomobil sektöründe varlığını iyice hissettiren çip krizi ortaya çıktı. Pek çok otomobil üreticisi, çiplerde yaşanan tedarik sorunundan dolayı üretimi durdurmak zorunda bile kaldı. Daha sonra, bazı akıllı telefon üreticileri, yaşanan küresel krizin akıllı telefon sektöründe de fiyat artışı yaşanabileceğinin ilk sinyallerini verdi. Şimdi ise dizüstü bilgisayar markası Monster Notebook, yaptığı açıklama ile hem pandemiye hem de küresel çip krizine değindi ve fiyatlarda zorunlu bir artış yapabileceğini ifade etti.

'BAŞKA BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Monster yaptığı açıklamada, şirketin pandeminin ilk günlerinden itibaren yaşanan gelişmeler ışığında birçok önlem aldığını belirterek, ''Bugün sadece dünya devi teknoloji markalarını ve sektörümüzü değil, ekonomileri etkileyen başka bir sorunla karşı karşıyayız'' dedi.

Açıklamada, ''Küresel çip endüstrisinin pandemi sürecinin başından itibaren karşılaşmakta olduğu zorluklar artık, içinde yer aldığımız bilgisayar ve oyun ekipmanları sektörü de dahil, tüm sektörleri etkileyen bir çip krizine dönüşmüştür. 2020’nin ilk aylarında tedarik süreçlerinde yaşanan aksaklıklarla başlayan bu süreç, çip üretiminde kullanılan ham maddelerin imalatında yaşanan kesintilerle devam etmiş, çip üretim tesislerinin pandemi döneminde teknoloji ürünlerine yönelik talebin beklenmedik artışına yanıt vermekte zorlanmasıyla ciddiyet kazanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.