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Bilgisayar fiyatlarına zam sinyali!

28.04.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi ve küresel çip krizi üretim sektörünü etkilemeye devam ediyor. Görünüşe bakılırsa yaşanan kriz, başka sektörlere de sıçrıyor. Dizüstü bilgisayar üreticisi Monster Notebook, yaptığı açıklama ile yakın zamanda fiyatlarda zorunlu bir artış yaşanabileceğinin sinyalini verdi.

Bilgisayar fiyatlarına zam sinyali!

Pandemi şüphesiz birçok sektörü etkiledi. Pandeminin üzerine bir de özellikle otomobil sektöründe varlığını iyice hissettiren çip krizi ortaya çıktı. Pek çok otomobil üreticisi, çiplerde yaşanan tedarik sorunundan dolayı üretimi durdurmak zorunda bile kaldı. Daha sonra, bazı akıllı telefon üreticileri, yaşanan küresel krizin akıllı telefon sektöründe de fiyat artışı yaşanabileceğinin ilk sinyallerini verdi. Şimdi ise dizüstü bilgisayar markası Monster Notebook, yaptığı açıklama ile hem pandemiye hem de küresel çip krizine değindi ve fiyatlarda zorunlu bir artış yapabileceğini ifade etti.

'BAŞKA BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Monster yaptığı açıklamada, şirketin pandeminin ilk günlerinden itibaren yaşanan gelişmeler ışığında birçok önlem aldığını belirterek, ''Bugün sadece dünya devi teknoloji markalarını ve sektörümüzü değil, ekonomileri etkileyen başka bir sorunla karşı karşıyayız'' dedi.

Açıklamada, ''Küresel çip endüstrisinin pandemi sürecinin başından itibaren karşılaşmakta olduğu zorluklar artık, içinde yer aldığımız bilgisayar ve oyun ekipmanları sektörü de dahil, tüm sektörleri etkileyen bir çip krizine dönüşmüştür. 2020’nin ilk aylarında tedarik süreçlerinde yaşanan aksaklıklarla başlayan bu süreç, çip üretiminde kullanılan ham maddelerin imalatında yaşanan kesintilerle devam etmiş, çip üretim tesislerinin pandemi döneminde teknoloji ürünlerine yönelik talebin beklenmedik artışına yanıt vermekte zorlanmasıyla ciddiyet kazanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

KÜRESEL BİR KRİZE DÖNÜŞTÜ, DİĞER TEDARİK SÜREÇLERİ DE ETKİLENDİ

''Bu durum, dünyanın önde gelen çip üreticilerinin bulunduğu Tayvan’da yaşanan kuraklık sebebiyle çip üretim fabrikalarının ihtiyaç duyulan miktarda su kaynağına erişememesi gibi faktörlerin de etkisiyle küresel bir krize dönüşmüştür.'' diyen Monster Notebook, bu durumdan, dizüstü bilgisayarların üretiminde kullanılan LCD ekran panelleri, VRAM gibi bileşenlerin tedarik süreçlerinin de etkilendiğini belirtti.

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ÜRÜNLERİN FİYATINDA ZORUNLU ARTIŞ BEKLENTİSİ

Monster Notebook, ''Dünyadaki tüm teknoloji markalarının üretim süreçlerini olumsuz etkileyen bu krizin bir süre daha çözülemeyeceğini öngörüyoruz.'' diyerek, kamuoyunu yüksek talebe rağmen düşük üretim karşısında yaşanan bu durumun devam etmesi dolayısıyla önümüzdeki dönemde teknoloji ürünlerinin maliyetlerinde önemli bir artışa sebebiyet vereceği konusunda önceden bilgilendirme gereği duyduklarını açıkladı. Şirket, açıklamasının sonunda ise şu ifadeleri kullandı:

''Ancak bununla birlikte, kontrolümüz dışında gelişen bu sürecin, ilerleyen dönemde dünya genelindeki tüm üreticiler gibi, Monster Notebook ürünlerinin fiyatlarında zorunlu bir artışa yol açmasını bekliyoruz.''

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ülkemizde herşey ateş pahası oldu özellikle dijital ürünler çok ama çok pahalı aşırı vergi var örneğin abd de 8.000 bin tl civarı olan telefon bizde 17 bin tl bu kadarda olmaz resmen çöküş dönemindeyiz...!!!

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